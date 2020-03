Coronavírus: Laboratório Militar está a produzir dois mil litros de gel desinfectante por dia

O Laboratório Militar duplicou, desde Fevereiro, a sua capacidade e está a produzir diariamente dois mil litros de gel desinfectante para as Forças Armadas e para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) devido à pandemia de covid-19.

Segundo uma informação do Ministério da Defesa Nacional, “desde o início de Fevereiro que o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF) aumentou a produção de desinfectante para fazer face ao expectável aumento de procura”, tendo duplicado a produção para dois mil litros.

E “para conseguir corresponder às solicitações do Serviço Nacional da Saúde, encontra-se em curso a aquisição de novos equipamentos e a constituição de uma nova equipa de produção”, lê-se ainda numa nota, em resposta a perguntas da agência Lusa.

Noutra área, nos testes, o “procedimento laboratorial” do Laboratório de Defesa Biológica para a detecção do coronavírus “em amostras biológicas”, está “na fase de validação junto do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)”, ainda segundo a mesma informação. As experiências para os testes de despiste foram iniciadas na semana passada.

O processo de validação desta técnica “implica o envio para o INSA de cinco amostras positivas e cinco amostras negativas que, depois de confirmadas pelo Laboratório de Referência Nacional”, o INSA, darão “autonomia ao Exército para a detecção” do novo coronavírus.

“Esta técnica laboratorial será efectuada com kits comerciais, validados para a detecção do SARS-CoV-2, estando prevista nesta fase a capacidade para analisar 4.000 amostras”, lê-se ainda na nota do Ministério da Defesa Nacional.