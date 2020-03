Coronavírus: cidadãos a bordo de cruzeiro começam a ser repatriados

Os cidadãos que estão a bordo do navio cruzeiro MSC Fantasia, no Porto de Lisboa, vão começar a ser repatriados, estando já marcados quatro voos para esta terça-feira com destino à Alemanha, Brasil e Reino Unido, segundo o Governo.

O Ministério da Administração Interna (MAI) adianta esta terça-feira em comunicado que estão marcados dois voos para a Alemanha (às 08h30 e às 16h05), cada um com capacidade para 189 pessoas, um para o Brasil (às 14h00), com capacidade para 453 pessoas e outro para o Reino Unido (14h05), que pode transportar 309 pessoas.

“Tal como previsto, estes cidadãos sairão do navio e serão escoltados até ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para os voos de regresso aos seus países de origem”, indica o MAI.

O cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, acostou no domingo no Porto de Lisboa com 1.338 passageiros, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália, a bordo.

Destes, 27 cidadãos (20 portugueses e sete titulares de autorização de residência em Portugal) desembarcaram na segunda-feira. De acordo com a nota do MAI, estes portugueses foram submetidos aos testes de despistagem de vírus SARS-CoV-2 e levados até ao seu domicílio, onde ficarão em isolamento profiláctico.

A directora-geral da Saúde, Graça Fretas, avançou na segunda-feira que um dos passageiros portugueses que desembarcou no domingo testou positivo à Covid-19. O MAI dá hoje conta de que o “passageiro que testou positivo ficará no seu domicílio em vigilância activa, com contacto diário pela autoridade de saúde local”, é referido.

Esta operação, que decorre em articulação com diversas embaixadas dos vários países, envolve a Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a PSP, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a Direcção-Geral da Saúde, a Polícia Marítima, a Autoridade Tributária e Aduaneira e a ANA - Aeroportos de Portugal.