Não precisamos de poesia, mas de acções concretas

Não tenho nada contra Manuel Alegre ou José Jorge Letria dedicarem a sua quarentena à poesia, tendo a covid-19 como musa. Cada um entretém-se como pode. Mas neste momento aquilo de que o país mais precisa não é de metáforas. Nos últimos dias vejo telejornais a ocuparem espaço com declamações, e não vejo aquilo que mais gostava de ver: empresas nacionais a abandonarem a sua produção habitual para começarem a fazer máscaras, luvas e desinfectantes; o aumento da capacidade hospitalar, com a adaptação de grandes espaços para enfrentar o inevitável escalar de casos; o crescimento diário do número de pessoas testadas (de sábado para domingo o número de testes caiu, e ainda não percebi porquê); a chegada de equipamento de protecção em quantidade e qualidade aos profissionais de saúde que estão na primeira linha do combate ao vírus; a convocação dos melhores cientistas, epidemiologistas ou economistas para nos explicarem o que está a acontecer, o que podemos esperar e de que forma se está a preparar o futuro, para dar algum sentido a esta suspensão do tempo.

