Antigo líder do Conselho de Jurisdição do PSD Guedes da Costa morreu aos 79 anos

O antigo presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD Orlando Guedes da Costa morreu na segunda-feira, aos 79 anos, vítima de doença cardíaca, e o seu funeral realiza-se na quarta-feira no Porto.

Formado em Direito, Orlando Guedes da Costa distinguiu-se também como magistrado do Ministério Público e juiz de Direito, desde 1966 a 1973, passando depois a exercer a advocacia no Porto.

No triénio de 1999/2001, foi presidente do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados e, entre outros cargos, foi membro do Conselho Geral daquela ordem profissional entre 1987 e 1989.

As suas funções no Conselho de Jurisdição Nacional do PSD prolongaram-se por 12 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Foi eleito membro do Conselho desde 1978 a 1990 e eleito seu presidente em quatro congressos do PSD (XI, XII, XIII e XIV), entre 1984 a 1990. Não sei se alguém terá estado tanto tempo como ele naquele órgão do partido”, observou, em declarações à agência Lusa, o sobrinho Emanuel Agarez Guedes.

Ainda segundo a mesma fonte, Orlando Guedes da Costa “foi convidado para o governo português por Sá Carneiro e Mota Pinto, de que foi mandatário nacional, mas preferiu a carreira causídica”.

O funeral está marcado para quarta-feira, às 10:00, na igreja do Cristo Rei, no Porto.