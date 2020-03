Aumentar as competências tecnológicas durante a quarentena? A Ironhack ajuda

Ter de ficar fechado em casa por vários dias não é tarefa fácil. A Ironhack, escola internacional dedicada à formação em tecnologia, oferece uma forma produtiva de aproveitar o tempo. Todas as semanas, até ao fim deste período de isolamento social, a série de webinars gratuitos Use your time wisely vai proporcionar formações breves de introdução a áreas como desenvolvimento web, análise de dados, design de experiência de utilizador e interface de utilização.

“Vivemos tempos de incerteza, nos quais é importante poder contar com a comunidade. Através desta iniciativa, que tem um cariz global, queremos unir as pessoas em torno da tecnologia, pondo o nosso conhecimento à disposição”, explica ao P3 Carmen Ortega, gestora para o desenvolvimento da Ironhack Lisboa.

Para além de ter um computador com acesso à Internet e vontade de aprender, basta fazer o registo prévio na plataforma Meetup para poder participar. “Estes webinars são válidos tanto para quem viu a sua actividade suspensa e não tem ocupação, como para quem está a trabalhar ou a ter aulas remotamente e sente falta de um outro estímulo”, sublinha Ortega.

O primeiro webinar foi a 23 de Março e ensinou a construir um site para mobile com HTML e CSS em 60 minutos. A sessão, orientada por José Carneiro, professor de desenvolvimento web da Ironhack, contou com mais de 300 participantes de várias partes do mundo, sendo que 160 eram portugueses. Quem não conseguiu assistir, pode participar numa réplica desta sessão no dia 27 de Março, às 17h.

A próxima sessão realiza-se esta terça-feira, 24 de Março, pelas 17h, e promete dar aos participantes as bases para criar um jogo em javascript. Existirão ainda, nas próximas semanas, webinars para quem está interessado em “visualizar/analisar dados com recurso a python ou em perceber como o estudo do comportamento humano está na base de qualquer experiência do utilizador de sucesso.” As datas podem ser consultadas aqui.

As sessões, dadas em inglês, estão divididas em três fases: um momento de aprendizagem mais teórica com a apresentação dos conceitos; uma segunda parte para a aplicação prática com exercícios — na primeira sessão foi criada uma landing page para o lançamento de um livro fictício; e um momento final para as pessoas colocarem questões e terem um apoio mais “personalizado”.