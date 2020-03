Quarentena ilustrada é quarentena bem passada: mostra-nos os teus desenhos

Um mundo de pernas para o ar, refugiado dentro da própria casa. Desta quarentena rezará a história. Fechados em casa, inventamos e reinventamos o que fazer: da jardinagem à leitura, filmes e séries, cozinha e pastelaria. Já quisemos saber tudo isso: estamos a pedir que nos mostres como se vive dentro de quatro paredes; e a espreitar a Quarentena Desenhada dos Urban Sketchers.

Mas queremos mais: mais do que uma quarentena ilustrada, esperamos saber tudo aquilo que ela significa. Porque estes também são tempos de esperança e de união, de solidariedade e empatia entre vizinhos — muitas vezes demonstrada pela janela —, de agradecimento a quem sai de casa para lutar contra o surto de covid-19. Ilustremos o que ela significa, o que nos tirou e o que nos trouxe. O quanto nos afastou, mas também aproximou. A batalha que diariamente travamos.

Envia desenhos e ilustrações, em formato .jpg ou .png, com indicação do teu nome no ficheiro e com o tópico "Quarentena ilustrada" no assunto do email, para o endereço [email protected] (são aceites imagens com 1500px de altura no máximo). Porque uma quarentena ilustrada é uma quarentena bem passada. Ou, pelo menos, um bocadinho melhor.