Saúde mental na situação de excepção

A restrição drástica de contactos sociais na situação de emergência pode ser mais difícil para as pessoas extrovertidas, carentes de convívio. No entanto, o isolamento social necessário, corresponde ao distanciamento físico, não ao comunicativo, que se pode e deve manter à distância, através dos meios de que dispomos, por telefone e pela Internet. A voz e a imagem deslocam-se, sem a presença física directa. A pessoa está presente, em interacção solidária, exprimindo afectos e ideias. A mobilidade também se pode manter num espaço pequeno, dando liberdade à imaginação psicomotora. Mesmo sem um pequeno passeio na rua, a visão pode espraiar-se da varanda, os olhos podem alcançar distâncias, podem olhar-se as nuvens, ou paisagens das cercanias, e à noite, a abóbada celeste, tão esquecida nas cidades. Há uma questão importante, especialmente para pessoas sensíveis e ansiosas evitar passar o tempo a ver notícias na televisão sobre a epidemia. A sobrecarga informativa pode contribuir para descompensar a saúde mental. Receita: música, leituras, programas lúdicos e distractivos. E ocupações práticas. E uma boa dose da agora saudável mania das limpezas, sempre que se justifique.

José Manuel Jara, médico psiquiatra

Alarmismo e oportunismo

De quando em vez, as sociedades são confrontadas com o aparecimento de novas doenças que são assustadoras para os cidadãos e onde o medo retrai os mesmos de prosseguir uma vida dentro da normalidade. Também sabemos que existem sociedades onde um sistema de saúde deficitário não consegue dar resposta ao aparecimento e consequente aumento de casos que colocam em causa a vida e o bem-estar das pessoas, onde as informações contraditórias, exageradas ou até a falta das mesmas podem desencadear demasiado alarmismo, em que o mais importante é agir de forma preventiva.

O que é mais lamentável e surpreendente é que quando são muitos os que sofrem muitos são também aqueles que vão tirando partido destas situações, fazendo especulação de preços dos bens de consumo. Uma forma de oportunismo onde o vazio legislativo favorece a especulação de preços.

Américo Lourenço, Sines

Saibamos tirar ilações

Face ao novo inimigo da humanidade, a covid-19, não há nada mais importante que cumprir as directrizes das autoridades para que a vida retorne à normalidade o mais rápido possível. E é em momentos como estes que é importante enaltecer a existência do SNS e a mais-valia que representa para combater este flagelo, não obstante reconhecermos as lacunas e dificuldades que enfrentam os seus profissionais para dar a melhor resposta. Porém, paralelamente, tal como o Governo reconheceu, importa salvar as empresas e manter os empregos para evitar a estagnação da economia. Tenhamos esperança no futuro e conscientes que esta terrível experiência que estamos a viver constitui apenas uma antecipação, e um aviso, do que nos espera se não conseguirmos aprender com os erros do passado. Algo que é contextualizado em jogos de poder e interesse que inquinam o planeta.

Manuel Vargas, Aljustrel