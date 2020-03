Índia vai fechar-se em casa a partir da meia-noite

A polícia indiana garantiu o confinamento de grandes porções do país nesta terça-feira, com a imposição de recolher obrigatório em algumas zonas. As autoridades de saúde avisam que o coronavírus está a espalhar-se para fora das grandes cidades, onde apareceu inicialmente, para as pequenas cidades.

Mais de um milhão de indianos podem ser infectados com o novo coronavírus até meados de Maio, alertaram epidemiologias. A Índia já cortou ligações aéreas internacionais e os voos internos vão parar à meia-noite, numa tentativa de travar a progressão do contágio.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, vai dirigir-se à nação pela segunda vez nesta semana, para falar sobre os riscos para este país de 1,3 mil milhões de habitantes, do vírus que surgiu na China no fim do ano passado e que já se espalhou a 194 países.

Até agora, a Índia registou 485 casos do novo coronavírus e nove pessoas morreram. Mas o pânico está a crescer com a possibilidade bem real de que atinja comunidades pobres, e com as muitas dúvidas de que o sistema de saúde público, parco em recursos, seja capaz de lidar com esta crise.

Um responsável da administração de saúde do estado de Maharashtra, no ocidente da Índia, disse que estão a aparecer novos casos em cidades pequenas, depois de uma vaga de casos em cidades grandes como Bombaim. “Esta tendência é preocupante, pois as zonas rurais têm poucas infra-estruturas para lidar com a epidemia”, disse o responsável, que não quis ser identificado, por não estar autorizado a falar com jornalistas.

Os estados têm imposto medidas de confinamento, suspendendo serviços ferroviários e de autocarros, e proibindo o tráfego automóvel. Esta terça-feira, três quartos da Índia estão já em confinamento – o resto do país deverá seguir-se até ao final do dia.