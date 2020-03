Coronavírus: Trabalhadores italianos ameaçam fazer greve geral para salvar vidas

O Governo italiano, os patrões e as centrais sindicais italianas estão num braço-de-ferro sobre quais os sectores considerados essenciais e empresas que devem fechar portas a meio de uma emergência nacional sem precedentes desde a II Guerra Mundial. As centrais sindicais argumentam que milhões de trabalhadores estão nos seus postos de trabalho sem máscaras ou luvas e ameaçam com greve geral a partir desta quarta-feira.

O movimento foi iniciado pelos metalúrgicos na Lombardia e outros sectores seguiram-lhes os passos, como os bancários, e a indústria têxtil. Os trabalhadores das bombas de gasolina manifestam igualmente a sua insatisfação e as associações do sector de reabastecimento energético anunciaram que os postos de combustíveis vão fechar a partir da noite desta terça-feira.

O Governo está envolvido em negociações com os sindicatos e patrões para tentar evitar esta crise, no meio da crise do coronavírus. Itália é o país mais neste momento mais atingido pela pandemia de covid-19, com cerca de 70 mil infectados e quase sete mil mortos.

A situação é tão crítica no país, com hospitais sobrelotados e os cuidados intensivos sem mãos a medir, que os profissionais de saúde têm ordens para não pôr pacientes com mais de 60 anos em máquinas de suporte de vida, disse ao Canal 12 israelita o médico Gai Peleg, que trabalha em Parma. Os médicos têm de escolher quem deixar morrer e viver e o o equipamento médico, inclusive máscaras e luvas, continua a faltar.

O isolamento social é a única forma de garantir que o contágio não continua, daí que milhões de trabalhadores nos seus postos de trabalho sejam um risco para si próprios e para os seus próximos. “Todas as actividades económicas devem parar, toda a gente deve ficar em casa, todos devem contribuir. As vidas das pessoas são o mais importante, não temos uma segunda oportunidade”, disse em conferência de imprensa a vice-presidente da Cruz Vermelha chinesa, Su Shuopeng, que está em Itália para ajudar no terreno.

"A situação tornou-se incontrolável por haver empresas que deviam ter sido fechadas há dias e, sem qualquer necessidade de estarem abertas, continuam a pôr em risco a saúde dos seus trabalhadores”, disse ao La Stampa Mamadou Seck, secretário do sindicato Fiom. “Pedimos às autoridades que parem as empresas não essenciais”.

O Governo endureceu esta terça-feira as multas a quem sair de casa sem justificação plausível (de 500 a 3000 euros, 4000 em caso de se estar num veículo) e impôs penalizações às empresas e negócios que estejam a funcionar sem autorização (ficarão compulsivamente fechados de cinco até 30 dias, mesmo se a quarentena for levantada). E, na conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, avisou que o estado de emergência se vai manter por seis meses, até 31 de Julho, o que não quer dizer que todas as medidas restritivas se mantenham até lá. “Estamos prontos para suavizar as medidas a qualquer momento, esperamos que muito em breve”, disse.

Lista contestada

A necessidade de medidas mais duras levou o primeiro-ministro italiano a assinar no domingo um decreto a restringir a actividade económica a uma lista de sectores considerados “essenciais”, mas a lista foi tão alargada, dizem as centrais sindicais, que muitos dos sectores incluídos não podem ser classificados como essenciais, como o automóvel e o aeronáutico. Há até empresas produtoras de vinho a quererem ser incluídas alegando fazer parte do agro-alimentar, considerado essencial, e outras a mudarem a identificação do sector a que pertencem para continuarem a produzir.

“É uma lista que adiciona substanciais actividades industriais e comerciais, a maioria das quais acreditamos que não atendem aos critérios de indispensabilidade ou essencialidade”, disseram em comunicado conjunto as três centrais sindicais italianas, a CGIL, a CISL e a UIL.

As três organizações ameaçam fazer mesmo greve geral se nada mudar e o secretário-geral da CGIL, Maurizio Landini, responsabilizou a confederação patronal Cofindustria pelo alargamento da lista. “Graças a pressões da Confindustria, uma série de actividades económicas, que não estão entre aquelas que devem ser consideradas essenciais, foram adicionadas. Dizemos que nesta altura a saúde dos cidadãos deve estar em primeiro lugar”, disse Landini.

As organizações patronais estão contra a redução da lista estabelecida e dizem que a economia italiana já está numa situação de “guerra”, prevendo-se que muitas empresas caminhem para a falência, apesar dos apoios económicos do Estado. “Com este decreto, a emergência económica fez-nos entrar em economia de guerra”, disse Vicenzo Boccia, presidente da Confindustria. “Se o produto interno bruto é 1800 mil milhões de euros por ano, significa que produzimos 150 mil milhões por mês e se fecharmos 70% das empresas vamos perder 100 mil milhões a cada 30 dias”, avisou, referindo “não compreender” o porquê de uma greve geral.

“O Governo fará todos os possíveis para evitar que uma greve aconteça, dialogando com sindicatos e empresários para encontrar o melhor ponto de encontro possível em situação de emergência nacional”, garantiu à Skytg24 o vice-ministro da Economia italiano, Antonio Misiani. “A última coisa que Itália precisa neste momento é de um conflito industrial”. Os planos do Governo, diz o Il Messaggero, passam por garantir as condições de segurança nos locais de trabalho ao mesmo tempo que tenta evitar uma interrupção generalizada da cadeia de produção.

Liderar pelo exemplo

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas houve quem não quisesse esperar pelas negociações, liderando pelo exemplo uma onda de greves de Norte a Sul do país, diz o La Repubblica. Os metalúrgicos da Lombardia, no Norte de Itália e a região mais atingida pela pandemia, foram os primeiros a entrar já nesta quarta-feira em greve por oito horas e foram acompanhados por trabalhadores dos sectores aeronáutico, têxtil, químico e energético.

Também os bancários ameaçam entrar em greve por estarem a trabalhar sem a adequada protecção individual, enquanto continuam a atender clientes, e as associações do sector de reabastecimento energético anunciaram que os postos de combustíveis vão começar a fechar a partir da noite desta quarta-feira, aprofundando a paralisação do país, também por falta de máscaras e luvas.