Junta de Freguesia da Penha de França retira bancos e mesas da praça para “evitar aglomerações”

A junta de freguesia da Penha de França, em Lisboa, anunciou através do Facebook que retirou os bancos e mesas da praça de Couceiro, um local de convívio habitual para a população mais idosa. A medida foi tomada para “garantir a saúde de todos e evitar aglomerações”.

De acordo com vários residentes da freguesia, que se expressaram nos comentários da publicação, mesmo com as medidas de contenção do estado de emergência, os idosos, que pertencem ao grupo de risco do surto de COVID-19, continuavam a frequentar o local sem quaisquer precauções.

“Como pessoa que obrigatoriamente continua a trabalhar, dado o plano de contingência da minha empresa, sempre que por aí passava via aglomerados de idosos a continuarem na sua jogatina diária, sem consciência do perigo a que estavam sujeitos! Se só assim se contraria a teimosia, que assim seja!”, pode ler-se num dos comentários.

Para além desta medida, a Junta de Freguesia já colocou em prática outras iniciativas, como a entrega ao domicílio de comida ou medicamentos e o passeio de animais de estimação, por exemplo. Estas medidas são destinadas às pessoas que se enquadrem nos grupos de risco. Os idosos com mais de 65, as pessoas com doenças crónicas ou em quarentena decretada por uma autoridade de saúde podem pedir ajuda à junta.

