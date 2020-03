Vila Galé fecha maioria dos hotéis e lança serviço de take away em Lisboa e Porto

O grupo Vila Galé fechou a maioria dos hotéis pelo país fora e decidiu manter apenas cinco unidades de cinco estrelas abertas, das 27 que tem em Portugal: Ampalius de Vilamoura, Évora, Coimbra, Porto e Ópera de Lisboa. Nestes dois últimos, qualquer pessoa pode também requisitar comida de um vasto menu para levar para casa.

Assim, a partir desta terça-feira, é possível encomendar refeições em dois hotéis do grupo Vila Galé, no Porto (Avenida Fernão Magalhães) e em Lisboa (Travessa Conde da Ponte, em Alcântara).

O menu inclui cinco sopas (doses individuais, a 2,50€) e 12 pratos principais de carne ou de peixe, com preços entre 5€ e 7€. Na ementa, há bacalhau à Brás, com natas, à Gomes de Sá ou à conde da Guarda; polvo à lagareiro, carne de porco à portuguesa, arroz de pato ou fricassé de frango com limão, por exemplo.

A oferta inclui ainda cinco guarnições (do esparguete ao arroz, passando por bróculos ou batata assada; 2,50€ cada) e cinco sobremesas (3€ cada). Da Massa Fina, a marca de pizzarias artesanais dos hotéis do grupo, chegam quatro sugestões a 7€ e 8€.

É ainda possível pedir bebidas, incluindo os vinhos Santa Vitória da gama Versátil por 3,50€ (branco, tinto ou rosé, de 75 cl), que também podem ser adquiridos à caixa.

Os pedidos de encomenda para o almoço têm de ser feitos até às 22h do dia anterior e os jantares têm de ser pedidos até às 12h do próprio dia.

O levantamento das refeições pode ser efectuado entre 12h e as 22h, no Vila Galé Ópera em Lisboa (961 779 002 ou [email protected]) ou no Vila Galé Porto (961 783 029 ou [email protected]). Também é possível encomendar online, através do formulário existente no site.

O grupo sublinha que estão garantidas “todas as condições de segurança e higiene e as normas indicadas pela Direcção-Geral da Saúde”.