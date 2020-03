Honorato, ZeroZero e outros restaurantes da Plateform reabrem para servir refeições para fora

Na quarta-feira passada, a Plateform (ex-Multifood) decidiu fechar os 150 restaurantes do grupo “por tempo indeterminado”, como medida de prevenção face ao surto de covid-19. Agora, alguns restaurantes do grupo estão a retomar actividade, disponibilizando serviços de entrega ao domicílio e de take away. Uma forma de “dar resposta às necessidades da sociedade” que, prevê o director-executivo do grupo em comunicado, se “vão acentuar cada vez mais nas próximas semanas”.

Para já, a iniciativa arranca em Lisboa, Porto e Coimbra e conta com a maior parte das marcas do grupo já presentes na aplicação Uber Eats. Em Lisboa, os restaurantes Honorato (Saldanha, Telheiras, Belém, Parque das Nações e Chiado), Vitaminas (Chiado), Wok to Walk (Alfândega) e Coyo Taco (Príncipe Real). No Porto, o Honorato (Clérigos) e Wok to Walk (Mouzinho da Silveira) reabrem a encomendas, assim como o Honorato em Coimbra.

A partir de quarta-feira, entram na equação alguns restaurantes de outras marcas do grupo em Lisboa: o restaurante Big Fish Poké (que já servia na plataforma) e, pela primeira vez com serviço de entrega ao domicílio, as pizzarias ZeroZero (Príncipe Real e Parque das Nações), o recentemente inaugurado restaurante de comida saudável Honest Greens (Parque das Nações) e o Tapisco do chef Henrique Sá Pessoa (Príncipe Real).

Também as mercearias gourmet DeliDelux reabrem com serviço de entrega das “refeições prontas Grab n'Go”, sendo que o espaço em Santa Apolónia vai estar aberto ao público como habitualmente, “seguindo as regras aplicadas aos supermercados”.

Para já, os pedidos apenas podem ser feitos “através da plataforma Uber Eats e por take away, todos os dias da semana, entre as 12h e as 22h”. O grupo garante ainda que “todo o serviço respeita as mais rígidas regras de higiene e segurança”. “Todas as equipas terão também um controlo periódico de temperatura e gel desinfectante à disposição”, lê-se no comunicado.

À excepção do Tapisco de Lisboa, mantêm-se encerrados os restaurantes de assinatura do grupo: Alma e Cais de Pedra, de Sá Pessoa; Pesca, do chef Diogo Noronha, no Príncipe Real; e a Sala de Corte e o Tavares, no Chiado.

Restaurantes com serviço de entregas e take away Lisboa Honorato Saldanha (Av. Casal Ribeiro 50 B, Lisboa)

Honorato Telheiras (R. Professor Francisco Gentil, 18)

Honorato Belém (R. de Belém)

Honorato Parque das Nações (Alameda dos Oceanos, lote 2.11.01F/G Fracções H, i)

Honorato Chiado (Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 12)

Vitaminas Chiado (R. Garrett, 58, Lisboa)

Wok to Walk Alfândega (R. da Alfândega, 98)

Big Fish Poké (R. da Moeda, 1G)

ZeroZero Princípe Real (R. da Escola Politécnica, 32)

ZeroZero Parque das Nações (Lote 2.11.01H, Alameda dos Oceanos)

Honest Greens (Alameda dos Oceanos 21101F)

Tapisco Príncipe Real (R. D. Pedro V, 81)

Delidelux Santa Apolónia (Av. Infante D. Henrique, Cais da Pedra - Arm. B, loja 8)

Coyo Taco Príncipe Real (R. Dom Pedro V, 65) Porto Honorato Clérigos (R. de Cândido dos Reis, 12)

Wok to Walk (Mouzinho da Silveira,131) Coimbra Honorato (R. João de Deus Ramos, 145)