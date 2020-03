Online, os viajantes portugueses não param de viajar: há conversas, filmes, workshops

Viagem ao Mundo no Espiga

A Viagem ao Mundo (sem sair do sofá) que o Espiga organiza semanalmente (quinta-feira) ganhou um sentido literal. A tertúlia de viagens ia na sessão número 127 quando a pandemia se instalou — Inês Viseu e Hugo Moura fazem isto desde Setembro de 2015 — e passa a realizar-se agora através de directos via Facebook. A 26 de Março, o Espiga recebe Marta Baeta, que falará directamente do Quénia.

Todos os que se juntavam na Rua Clemente Menéres, 65, no Porto, para acompanhar as aventuras e desventuras dos exploradores podem continuar a fazê-lo mas a partir do seu próprio sofá. “Já tínhamos parado algumas vezes”, recorda Inês. “No Verão não fazemos ‘viagens’ e em Dezembro, por causa dos jantares de Natal, também não. Quando retomamos, vem toda a gente com saudades”.

Quem quiser matar saudades das viagens, pode assistir e participar nos directos no Facebook. Quem quiser matar saudades da lasanha vegetariana, pode aproveitar o serviço take-away que a casa está a implementar. Este serviço está disponível às quintas (entre as 18h e as 20h) à porta do Espiga, mediante reserva. O menu custa 10 euros (prato mais bebida ou sobremesa) e há sopa a dois euros. O pagamento é efectuado por transferência ou MBWay.

Foto Marta Durán convida a #ViajarSemSairDoSofá Nelson Garrido

Viajar sem sair do sofá com Marta Durán

De quarentena voluntária há mais de uma dúzia de dias, as Boleia da Marta são agora à frente de um ecrã. Todos os dias, pelas 21h, Marta Durán propõe #ViajarSemSairDoSofá, com entrevistas a outros viajantes, transmitidas em directos no Instagram, aproveitando de alguma forma a “moda dos lives” que se propagou mais ou menos à velocidade da covid-19 — como o Festival #EuFicoEmCasa, quase com 280 mil melómanos.

A ideia é conseguir “levar as viagens às pessoas”, de conversa em conversa. E a agenda tem-se mantido cheia. Nos últimos dias, Marta tem tentado “entrevistar pessoal que teve que regressar”. Esta terça-feira, é a vez de sentar ao sofá Carla Mota e Rui Pinto, do blogue Viajar Entre Viagens, que acabam de aterrar vindos do outro lado do mundo. Seguem-se Susana Ribeiro, do blogue Viaje Comigo, recém-chegada do Chile (quarta, 25), Bernardo Conde, do projecto Trilhos da Terra e director do National Geographic Exodus Aveiro Fest (quinta, 26), Maria Miguel Pereira, do projecto Mamigeographic (sexta, dia 27), Carolina e Pedro, os @mochilheiros_vc (sábado, dia 28), Filipe Morato Gomes, Alma de Viajante (30) e João Cajuda (31).

Foto O alpinista João Garcia esteve na primeira edição das "conversas de sofá" da Papa-Léguas DR

Conversas de sofá na Papa-Léguas

O lema da agência é “viajar para inspirar”, mas quando o mote que corre o mundo é mesmo o de ficar em casa, a Papa-Léguas decidiu trocar “a volta ao lema” e promete agora “inspirar para viajar”, com “conversas de sofá” entre membros da sua mui viajada equipa e alguns convidados.

O encontro está marcado no Instagram, às quartas e sextas, pelas 16h, com vídeos em directo. O primeiro juntou Artur Pegas, co-fundador da agência de viagens portuguesa, e João Garcia, alpinista e líder de viagens na empresa (na sexta-feira passada), que trouxe a experiência das expedições para falar de confinamento, isolamento e uso racional dos bens de consumo.

As próximas conversas trazem Carla Henriques e Artur Cabral (“Aqui que ninguém nos ouve... confidências de dois viajantes”, 25 de Março), Artur Pegas e viajantes convidados a definir (“Histórias do sol nascente”, 27 de Março), Paulo Nascimento e Luís Dias (“Entre Portugal e Cabo Verde”, 1 de Abril), Nuno Cruz acolhe um viajante convidado a definir (3 de Abril) e Lisa Vaz conversa com Agostinho Mendes sobre “Fotografia em viagem” (8 de Abril).

Foto A Nomad disponibiliza as melhoras curtas da última edição do Festival de Cinema de Aventura DR/Queen Maud Land

Cinema de aventura na Nomad

A agência de viagens portuguesa propõe “viajar sem sair do sítio”, com as melhores curtas-metragens exibidas na edição de 2019 do seu Festival de Cinema de Aventura. “Durante estes dias em que estamos recolhidos em casa, a Nomad quer continuar a proporcionar momentos de aventura e inspiração, mesmo sem precisares de sair do sofá”, lança a agência.

Das montanhas da Antárctida (Queen Maud Land, 27 minutos) ou das aventuras de Douglas Tompkins (Wild Legacy, 16 minutos) às lutas pela preservação dos ursos polares (Bare Existence, 19 minutos) e contra a poluição de uma das praias mais poluídas do Rio de Janeiro (Lixo Vivo, 10 minutos), é possível assistir a uma hora e um quarto de filmes que “vão fazer restaurar a fé na humanidade”, mas também “fazer sentir empatia pelos momentos em que as adversidades aparecem”.

As curtas estão compiladas num ficheiro que pode ser descarregado aqui.

Foto Susana Ribeiro vai dar um workshop sobre escrita para blogues DR

Workshop de escrita para blogues com Susana Ribeiro

Depois de um regresso abrupto e atribulado do Chile, Susana Ribeiro quer agora “usar o que faz como forma de ajudar os outros”. Se o projecto Viaje Comigo “ajudava as pessoas a viajar”, agora que não é possível fazê-lo, “está na hora de passar outros ensinamentos”, conta à Fugas.

Primeiro, deu dicas para ajudar quem está por estes dias a trabalhar a partir de casa. Agora, prepara-se para lançar um workshop de escrita para blogues, online e gratuito. “Não quer dizer que as pessoas tenham de ter um blogue, mas escrever o que sentimos e o que estamos a viver pode ser uma catarse fundamental para muita gente”, defende. “Será um desafio para todos e será bom puxarmos pela criatividade.”

A ideia foi lançada na sexta-feira e já tem “muitos interessados”, mas “com horários e interesses diferentes”, pelo que a jornalista e fundadora do Viaje Comigo ainda está a avaliar a melhor forma de organizar a iniciativa, que deverá arrancar “ainda esta semana”. Os interessados têm apenas de enviar e-mail ([email protected]) para se inscreverem.

