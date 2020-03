O mundo da ilustração despede-se de Uderzo

Morreu esta terça-feira, aos 92 anos, o francês Albert Uderzo, ilustrador que foi co-criador, com René Goscinny, da altamente popular saga Astérix e da irredutível aldeia gaulesa que resistia à ocupação do Império Romano. Nascido em 1927, Uderzo desenhou Astérix, Obélix e companhia pela primeira vez em 1959, inspirando inúmeras gerações e influenciando vários autores. Alguns deles, perante a noticia da morte do desenhador, decidiram homenageá-lo. Aqui ficam desenhos antigos e agora republicados, mas também alguns inéditos, que chegaram às redes sociais na sequência da morte do pai de Astérix..