O V Ciclo de Concertos de Coimbra tinha lugar marcado em vários espaços da cidade de Coimbra, no fim-de-semana que passou. Por força das circunstâncias, o programa promovido pela Associação CulturXis foi obrigado a reinventar-se, apresentado-se agora como Ciclo de Concertos em Casa.

O tema mantém-se: O tempo, esse grande escultor vai beber inspiração a um conjunto de ensaios de Marguerite Yourcenar, sobre a “erosão regeneradora e (re)criativa do tempo”.

Depois da abertura com Adriano Jordão e António Capelo, o palco passa pelas casas de Bárbara Freitas e Luís Arede (terça), Maja Stojanovska (quarta), Luís Duarte (quinta), Titus Isfan (sexta), António Silva e Tiago Nunes (sábado) e, no encerramento, Vasco Dantas Rocha (domingo). Os concertos estão marcados para as 21h (durante a semana) e as 18h (fim-de-semana), nas redes sociais (Facebook e Instagram).