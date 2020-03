O São Carlos vai a casa

Além de encurtar as distâncias, a iniciativa quer “dar a conhecer melhor a casa da ópera em Portugal, a sua orquestra, o seu coro, todos os seus profissionais através de estórias e de momentos inesquecíveis”. As palavras são de Conceição Amaral, presidente do Conselho de Administração do OPART.

Para já, quer no site, quer nas páginas de Facebook e Instagram do teatro, é possível assistir a um podcast de meia-hora com as histórias contadas por Jorge Rodrigues (de segunda a sexta-feira, sempre às 13h) e à rubrica Eu, Músico, que põe os músicos da casa na linha da frente, a interpretar excertos de obras.

Está também prevista a partilha periódica de arquivos digitais, já acessíveis noutras plataformas, como os arquivos da RTP ou Memórias da Ópera.