Humor: Como É Que o Bicho Mexe?

Crianças na cama, copo de vinho na mão, estante como cenário e Bruno Nogueira a falar para manter alguma sanidade mental (nossa e dele – diz que é o único momento do dia em que pára para falar com adultos).

O criador de O Último a Sair é agora um dos muitos a ficar em casa. No Instagram, ficamos com o autor e humorista à conversa, em directo com amigos como Nuno Lopes (que, de braços a dar a dar, aconselha fingir ser cabeçudo como técnica para manter a distância social), Gonçalo Waddington, Salvador Martinha e seu chapéu de palha amarelo, João Manzarra (que já foi capaz de o pôr a meditar), Salvador Sobral, Miguel Guilherme, Jessica Athayde (que lhe disse que fazem falta mulheres por ali)...

Os assuntos são os que vierem, mas partem quase sempre das vivências em clausura e de formas de nos mantermos ao largo do “bicho”. Daí o título, Como É Que o Bicho Mexe?, de que é co-autor Nuno Markl, o interlocutor que não tem faltado à chamada desde o primeiro dia. É também ele quem costuma abrir a função. Nunca se despede sem uma canção “preparada”.

O número de seguidores tem subido de noite para noite, muito além da capacidade da Altice Arena que Nogueira encheu, em Fevereiro, com o espectáculo Depois do Medo. Perto de 25 mil já andam a esticar a hora de ir para a cama. Vale a pena: aqui, só o humor não fica à porta.