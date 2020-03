SpaceConnectsUs: astronautas vão falar connosco sobre o que é viver em espaços confinados

Devido à pandemia de covid-19, pessoas um pouco por todo o mundo têm-se resguardado em suas casas, evitando o contacto social e esperando assim combater o novo coronavírus. Mas o que é mesmo viver isolado durante muito tempo? Nada melhor do que os astronautas para o explicar. Por isso mesmo, esta quinta-feira, através da iniciativa online #SpaceConnectsUs, que se realizará das 15h às 20h (hora de Lisboa), astronautas, cientistas e artistas vão falar sobre o que é viver em lugares confinados e como se pode gerir isso.

A iniciativa é organizada pela Agência Espacial Europeia (ESA) em parceria com o Dia Internacional do Asteróide (que ocorre a 30 de Junho), uma campanha global aprovada pela ONU para sensibilizar as pessoas para o risco dos asteróides. O objectivo da #SpaceConnectsUs é partilhar a experiência de quem sabe o que é viver em isolamento, assim como as suas lições de vida durante a exploração espacial, a confiança que têm na ciência e as suas fontes de inspiração.

“Quando perguntámos às agências espaciais e aos astronautas se poderiam ajudar-nos a aprender como ir muito mais além e encontrar práticas mentais e físicas para quem vive em isolamento, a resposta foi muito positiva”, lê-se no comunicado da #SpaceConnectsUs.

Totalmente gratuita, a iniciativa será transmitida na WebTV da ESA, no canal de Youtube da ESA ou em SpaceConnects.Us. A transmissão será feita em cinco idiomas: das 15h às 15h30 (hora de Lisboa) em holandês; das 16h às 16h30 em alemão; das 17h às 17h30 em italiano; das 18h às 18h30 em francês; e das 19h às 20h em inglês.

Ao longo da transmissão haverá conversas com os astronautas Tim Peake, Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti, Matthias Maurer, Thomas Reiter, Frank de Winne e André Kuipers. Mas há mais convidados: os físicos Brian Cox e Ranga Yogeshwar; o divulgador de ciência Bruce Benamran; as actrizes Mayim Bialik (conhecida pela sua personagem Amy Farrah Fowler na série A Teoria do Big Bang), a cantora Olivia Newton-John, Paulina Chávez (da série O Universo em Expansão de Ashley Garcia) e Alison Pill (da série The Newsroom); a cantora Angélique Kidjo; e o director-geral da ESA Jan Wörner.

A partir desta terça-feira também poderão começar a fazer-se perguntas. Para isso, deve usar-se a hashtag #SpaceConnectsUs no Twitter, Instagram e Facebook. Na quinta-feira é só verificar se foram respondidas na transmissão em directo.