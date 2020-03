Pais em isolamento à beira de um ataque de nervos

Há uma semana, José, Adélia e Francisca, fecharam-se em casa com as suas famílias com planos para pelo menos quinze dias com nenhuma saída à rua ou apenas as imprescindíveis idas ao supermercado. Prepararam actividades para fazer com a família, abasteceram a despensa e fecharam a por tempo indetermindado a porta de casa.

Uma semana depois, algumas regras ficaram pelo caminho. Não têm fórmulas para ajudar outros pais na mesma situação, mas a convicção mantém-se. "Vive-se um dia de cada vez. O único conselho que tenho é: relaxem", resume Francisca Ramalhosa.

Com João Pedro Pincha.