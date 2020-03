Coronavírus: hackathon juntou mais de 42 mil informáticos alemães para ajudar no combate à pandemia

Dezenas de milhares de hackers alemães uniram esforços na WirvsVirusHackathon (“Hackathon de nós contra o vírus”) para procurarem soluções de problemas no combate ao novo coronavírus. Mais de 42 mil programadores e outros especialistas em informática discutiram, durante 48 horas de sexta-feira a domingo, formas de ajudar a identificar de forma mais eficiente cadeias de transmissão, como aperfeiçoar a organização de testes da covid-19 ou como melhorar a distribuição de comida aos sem-abrigo, entre outros desafios.

No total, de acordo com a revista alemã Der Spiegel, foram cerca de 1500 os projectos debatidos durante o fim-de-semana na hackathon - uma maratona informática - que na recta final contou com 27 mil pessoas activas nos canais de comunicação online.

O movimento foi fundado na semana passada por sete organizações alemãs, como a Code for Germany ou o Impact Hub de Berlim, inspirados numa iniciativa semelhante na Estónia. Nas redes sociais, adoptou a hashtag #WirVsVirusHack (“nós contra o vírus”), também o nome da conta criada para promover o evento.

Desenvolvida a ideia, apresentaram-na à Chancelaria Alemã, que, a 18 de Março, decidiu apoiar “unanimemente” o projecto, comprometendo-se a financiar as melhores ideias que saíssem da maratona informática.

Segundo a Der Spiegel, a participação foi tão grande que os organizadores se viram obrigados a criar vários servidores tantos milhares de participantes: o Slack, um programa que é utilizado por empresas para comunicação à distância entre os trabalhadores.

A Hackathon foi concluída com uma festa digital, com direito a DJ, transmitida em directo para todos os participantes.

Nos próximos dias, um júri irá decidir que projectos vão ser financiados pelo Governo Federal. No site da maratona também vai estar disponível uma votação aberta ao público, para que os visitantes possam decidir quais as ideias mais promissoras.