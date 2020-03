Tudo o que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

O Presidente da República promulgou hoje aquele que será, seguramente, o Orçamento do Estado mais condenado precocemente a dar lugar a um rectificativo da memória recente das contas públicas nacionais. O esforço financeiro que o Estado se prepara para fazer torna objectivos como o dos gastos públicos ou do défice uma miragem face aos custos da pandemia que não pára de progredir. Em Portugal o número de mortos chegou aos 20 e o de infectados aumentou 29%, nos Estados Unidos soam alarmes, o mundo superou a barreira dos 300 mil infectados e, apesar de algum abrandamento, a situação em Itália continua calamitosa. Retrato de mais um dia difícil na história do mundo.

Na barreira dos 2000

Comecemos pelo estado da situação da covid-19 em Portugal. Até esta segunda-feira registaram-se 2060 casos de infecção pelo novo coronavírus, mais 460 do que no domingo – o que corresponde a uma variação de 29%, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS). Há a assinalar 14 pessoas que recuperaram e 1402 a aguardar resultado laboratorial. Das 201 pessoas internadas, 47 estão em unidades de cuidados intensivos. Como tem acontecido, a região Norte é aquela que soma mais infecções, com um total de 1007 casos (e nove mortes) – mais 182 do que no domingo. A região de Lisboa e Vale do Tejo tem 737 casos de infecção e oito mortes e, no Centro, há 238 pacientes diagnosticados com covid-19 e cinco mortes registadas. No Algarve, são 42 casos e uma morte; no Alentejo, há cinco casos confirmados. Os Açores têm até esta segunda-feira 11 casos e a Madeira nove. Há ainda 11 pessoas infectadas que têm residência no estrangeiro. Há mais mulheres infectadas do que homens (são 1080 mulheres e 980 homens). Leia mais aqui. Os dados estão neste quadro em baixo.

Pandemia em aceleração

O director-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, está preocupado com a velocidade do registo de novos casos. Não ainda não é demasiado tarde para controlar o vírus, disse Ghebreyesus, mas as notícias deste dia recomendam um combate mais enérgico. “Mais de 300 mil casos de covid-19 foram confirmados pela OMS, de quase todos os países do mundo. Isso é desolador. A pandemia está a acelerar. Demorou 67 dias desde o primeiro caso até aos primeiros 100 mil. Depois, 11 dias até aos 200 mil e apenas quatro dias até aos 300 mil casos”, afirmou Tedros Ghebreyesus.

Os Estados Unidos juntaram-se ao grupo de países onde a pandemia e o número de vítimas mortais entraram em crescimento exponencial. São já 33.453 os casos confirmados do novo coronavírus nos Estados Unidos da América, mais 18.185 do que no último balanço. O número de mortos aumentou de 199 para 400. Em França, o número de mortos por coronavírus aumentou para 860, mais 186 do que no domingo, o que representa um aumento de 28%. No Reino Unido, morreram mais 54 pessoas nas últimas 24 horas – o número total de mortos sobe assim para 335, anunciou o governo. A contagem de mortos do surto em Itália aumentou 602, para 6078, um aumento de 11%, mas o mais pequeno em termos numéricos desde quinta-feira, a sugerir uma clara tendência decrescente. No domingo, recorde-se, registaram-se 651 mortes, depois das 793 de sábado e das 627 de sexta-feira. Em Espanha há registo de 33 mil casos e nas últimas 24 horas mais 462 mortes.

Mas nem só nos países ocidentais há notícias desanimadoras. A Arábia Saudita tem 562 casos de infecção confirmados, mais 51 do que no último balanço, e impôs o recolher obrigatório durante três semanas. Ler mais aqui.

Regresso ao mundo rural

O medo de contágio com o novo coronavírus está a levar famílias inteiras em busca do isolamento no país profundo. No Alentejo, nas Beiras ou em Trás-os-Montes são muitos os portugueses das cidades que procuram nos montes ou em aldeias um refúgio protector ao risco de contágio. A ideia, porém, nem sempre é bem recebida. Os autarcas habituados a reclamar medidas para repovoar o interior receiam que esta vaga de migrantes citadinos leve com ela o vírus e quebre a protecção que o isolamento das comunidades rurais tinha até agora. Leia mais aqui.

Foto Sérgio Azenha

O vírus infecta políticos

No Brasil, em Portugal ou nos Estados Unidos há vários casos de representantes políticos infectados pelo novo coronavírus – Angela Merkel fez hoje um primeiro teste e deu negativo. Mas, nesta comunhão de vulnerabilidades própria da condição humana, há que destacar entre a aceitação responsável do acaso e a irresponsabilidade. O senador norte-americano Rand Paul, um médico, por sinal, foi visto a nadar na piscina do Senado no domingo de manhã, depois de se submeter a um teste que acabaria por dar positivo. Paul, o único senador a votar contra o pacote de estímulos para a economia poder fazer frente à pandemia, está em quarentena. Ler mais aqui.

Foto Rand Paul MICHAEL REYNOLDS

O desporto adiado

As competições desportivas pararam mas há quem lute obstinadamente por manter a agenda de eventos de grande escala (e de grandes investimentos) como os Jogos Olímpicos. Mas essa obstinação parece cada vez mais irreal. As federações desportivas portuguesas querem adiar os Jogos. As finais da UEFA não vão acontecer tão cedo. E, depois de países como o Canadá ou a Austrália terem anunciado que não se deslocarão a Tóquio, Dick Pound, um membro veterano do Comité Olímpico Internacional afirma que, na prática, os jogos já só existem no papel. Ler mais aqui.