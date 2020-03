Portugal ultrapassa os 2000 casos de infecção. Há 23 mortes

Portugal registou até esta segunda-feira 2060 casos de infecção pelo novo coronavírus, mais 460 do que no domingo – o que corresponde a uma variação de 29%. Até esta segunda-feira foram registadas 23 mortes, mais nove do que no domingo. Os dados são avançados no último boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que actualiza os números diariamente, pelas 12h. Ao todo, 14 pessoas recuperaram e há ainda 1402 a aguardar resultado laboratorial. Das 201 pessoas internadas, 47 estão em unidades de cuidados intensivos.

A região Norte é aquela que soma mais infecções, com um total de 1007 casos (e nove mortes) – mais 182 do que no domingo. A região de Lisboa e Vale do tejo tem 737 casos de infecção e oito mortes e, no Centro, há 238 pacientes diagnosticados com covid-19 e cinco mortes registadas. No Algarve, são 42 casos e uma morte; no Alentejo, há cinco casos confirmados. Os Açores têm até esta segunda-feira 11 casos e a Madeira nove. Há ainda 11 pessoas infectadas que têm residência no estrangeiro.

No domingo, o crescimento de casos em Portugal tinha sido de 25% e no dia anterior de 25,5%. Questionada pelo PÚBLICO Graça Freitas disse que “a curva tem tido um comportamento não explosivo”, mas que não se deve para já falar em achatamento da curva. “Não me atreveria, com base em três ou quatro dias, falar em achatamento. Nada nos deve deixar descansados.”

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse na manhã desta segunda-feira que há médicos infectados com o novo coronavírus que estão internados nos cuidados intensivos, sem precisar quantos são. Miguel Guimarães diz que já pediu à directora-geral da saúde, Graça Freitas, para incluir a profissão nos dados associados aos doentes, para que seja possível aferir quantos profissionais de saúde estão entre os infectados. Já a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, dissera, na sexta-feira, que havia 16 enfermeiros infectados e 50 a aguardar o resultado dos testes.

Quanto aos grupos de risco, os diabéticos com mais de de 60 anos devem ficar em quarentena “rigorosa”, por serem um “grupo de maior risco [para a infecção pelo novo coronavírus], tal como acontece com as pessoas com mais de 70 anos sem outras patologias”, recomendou o presidente da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP), José Manuel Boavida. Sem luvas, sem máscaras e sem gel desinfectante, os lares de idosos portugueses estão muito cépticos quanto à capacidade de contenção da propagação do novo coronavírus dentro das instituições.

Na sexta-feira, o Governo decretou que as pessoas com mais de 70 anos, bem como os imunodeprimidos e portadores de doença crónica (como hipertensos, diabéticos, doentes cardiovasculares, portadores de doença respiratória crónica e doentes oncológicos) estão sujeitas a um dever especial de [auto] protecção, o que significa que só podem sair à rua com alguns objectivos específicos, mais restritos do que quem não tem essas doenças.

Para dar resposta ao número crescente de chamadas, o SNS24 criou uma plataforma online que permite às pessoas avaliar sintomas ligeiros associados à doença covid-19 para evitar sobrecarregar a linha telefónica.

Segundo a Reuters, mais de 337.500 pessoas estão infectadas com o novo coronavírus pelo mundo e mais de 14.600 morreram.