Onde posso comprar a edição em papel do PÚBLICO?

Quiosques, postos de abastecimentos, supermercados... Há mais de quatro mil pontos de venda onde pode adquirir o PÚBLICO que permanecem abertos.

Nesta lista pode consultar em que locais, perto da sua área de residência, se vende a edição em papel, ao fim-de-semana e nos dias úteis. Para encontrar mais facilmente o local onde encontra o seu jornal organizámos a lista pela ordem alfabética dos concelhos.

Quando apresentou as medidas do estado de emergência, o primeiro-ministro António Costa anunciou que a “regra é o encerramento” dos estabelecimentos comerciais com atendimento ao público. Mas enumerou várias excepções. E os quiosques fazem parte do grupo de “estabelecimentos que, prestando um conjunto de serviços essenciais para a vida das pessoas, podem e devem manter-se abertos”, declarou.

Para além disso, nos últimos dias, o PÚBLICO lançou, no Porto e em Lisboa, uma campanha de entrega do jornal ao domicílio, para já, no Porto e em Lisboa, por razões logísticas. Com uma assinatura mensal de 1 euro por dia pode receber em casa a sua edição em papel. Mais informação aqui.