Hospitais de Coimbra estão a confeccionar as próprias peças de protecção

O aumento do número de casos de covid-19 levou à escassez e material de protecção individual um pouco por todos os países afectados. Portugal não é excepção e foi para dar resposta à necessidade que uma equipa composta por cinco costureiras do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) e por uma do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) se dedicou em exclusividade a essa tarefa.

Os trabalhos de confecção de equipamento de protecção individual arrancaram no dia 12 de Março e “as profissionais que desempenham funções na rouparia, na área da costura” já produziram cerca de 450 botas e 700 cogulas (artigo de protecção dos ombros), explica o CHUC em comunicado.

O centro hospitalar cita dificuldades em obter todos os componentes de protecção individual junto dos fornecedores para justificar esta medida, referindo que os artigos estão a ser produzidos com “tecido adequado à função de protecção dos profissionais de saúde, que lidam directamente com os doentes vítimas, ou possíveis vítimas, da covid-19”.

“Foi uma solução inovadora, criada com o espírito do improviso de quem tem de ser eficaz”, lê-se no comunicado. Para responder à escassez material de protecção no mercado, são vários os hospitais que “já adoptaram a mesma metodologia ou a estão a adoptar”.

À medida que o vírus vai ganhando terreno “tornar-se-á difícil confeccionar todas as peças necessárias”. Assim, o CHUC está a tentar organizar grupos externos de voluntários “que possam ajudar nesta tarefa, utilizando o material do hospital”.