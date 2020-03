Embaixada do Brasil garante apoio a turistas em Portugal, mas não o repatriamento

Uma equipa do consulado do Brasil em Lisboa foi esta segunda-feira de manhã ao encontro das dezenas de turistas daquele país que se encontram à porta e no interior do aeroporto Humberto Delgado, à espera de um voo de regresso a casa. Foram “ajudar das situações mais críticas, de pessoas que precisam de medicação e não têm, por exemplo”, mas também “pedir às autoridades do aeroporto que facilitem o acesso às pessoas que estão no exterior para irem ao WC e aos balcões das companhias aéreas”, disse ao PÚBLICO um representante da embaixada do Brasil.

“Hoje não há números significativos de brasileiros no aeroporto, nem dentro nem fora”, afirmou este responsável, que estima que haja, neste momento, um total de 1600 nacionais do seu país que estavam em trânsito em Portugal (além dos 150 mil residentes permanentes), entre Lisboa, Porto e Faro, e que aguardam agora voo de regresso a casa. Muito pouco comparado com os que já regressaram a casa: entre os dias 16 e 22, terão embarcado cerca de 8200 pessoas, só no fim-de-semana viajaram de volta 2650 brasileiros, garante a mesma fonte. “O processo de repatriamento está andando”, afirma.

Mas não se trata de um processo de repatriamento garantido pelo Estado brasileiro, que ainda não tomou nenhuma decisão nesse sentido. O esforço que está a ser feito pela embaixada é, “perante o colapso da rede aérea” que levou à suspensão da maioria dos voos entre os dois países, “fazer um contacto directo e muito intenso com as companhias aéreas e agências de viagens para tentar encontrar soluções comerciais. Afinal, os passageiros pagaram as suas passagens e têm direito a viajar”, afirma este responsável.

“Estamos a dar preferência aos voos comerciais. Todas as alternativas estão sendo examinadas pelas autoridades do Brasil, mas ainda não há uma orientação clara sobre outras soluções”, assegura.

Ainda no sábado, o embaixador do Brasil em Portugal escreveu uma carta ao presidente da Comissão Executiva da TAP a manifestar a insatisfação das autoridades brasileiras perante algumas situações verificadas - “cancelamentos já à porta do aeroporto, remarcações automáticas para datas longínquas, cobrança de valores irrazoáveis para remarcação para datas mais próximas, extrema dificuldade de acesso a atendimento por telefone ou pelo sítio da companhia na internet”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O diplomata Carlos Alberto Magalhães termina a carta manifestando a esperança de que, “num momento de extrema gravidade e angústia para número tão expressivo de brasileiros, a TAP saiba encontrar um ponto de equilíbrio justo entre as suas necessidades operacionais e o cuidado humano [...] - tendo sempre presentes as obrigações impostas pela legislação brasileira de defesa do consumidor”.

As situações mais dramáticas, no entanto, são as de passageiros que compraram bilhetes em outras companhias que não estão baseadas em Portugal, em particular as que operam a partir de Espanha, como a Air Europa ou a Iberia. “Para essas situações, é mais difícil encontrar uma solução, esses são os casos mais complicados”, reconhece a embaixada, sem avançar com qualquer solução.

O que garante é que estão a trabalhar por respostas: “O consulado e a embaixada não estão fechados, estamos a trabalhar com as contingências que hoje são exigidas. Os canais regulares estão muito congestionados e, por isso, estamos contactando com as pessoas sobretudo através de e-mail e das redes sociais”. A mensagem que quer deixar é de confiança: “É nossa absoluta prioridade apoiar o regresso dos brasileiros ao seu país”.