Coronavírus: CUF disponibiliza até 140 camas para doentes infectados

O Hospital CUF Infante Santo e o Hospital CUF Porto vão assumir o tratamento de doentes com covid-19, assegurando, em função da evolução da situação nacional, até 140 camas de internamento, blocos operatórios, hemodiálise, angiografia/hemodinâmica e serviço de imagiologia para dar uma resposta integrada, segundo informações prestadas ao PÚBLICO por este grupo privado de Saúde.

Desde esta segunda-feira, que para se juntar ao combate desta pandemia, o grupo CUF procedeu a uma reorganização interna libertando serviços para a assistência a doentes com covid-19. Assim, partir desta terça-feira, o grupo passa a disponibilizar, para situações não relacionadas com o coronavírus, a opção de teleconsulta por videoconferência aos médicos da sua rede, de norte a sul do país aos seus clientes.

De acordo com as informações prestadas pelo prestador privado, a opção de teleconsulta estará disponível nas várias especialidades, para todas as situações compatíveis com a prestação de cuidados de saúde à distância. Mas as especialidades de Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna e Pediatria estarão disponíveis desde já.

“A marcação de teleconsultas poderá realizar-se através do site, da app My CUF ou telefone, canais através dos quais os clientes poderão consultar se o seu médico se encontra disponível nesta modalidade. Para poderem realizar uma teleconsulta, os clientes devem assegurar que têm um dispositivo com câmara e microfone (smartphone, tablet ou computador) e ligação à Internet”, refere uma nota enviada pelo Grupo CUF.

Já no que diz respeito à reorganização dos serviços das suas unidades de saúde, na Área Metropolitana de Lisboa o Atendimento Permanente a adultos estará centralizado no Hospital CUF Infante Santo (aberto 24h).

O Atendimento Permanente do Hospital CUF Descobertas será exclusivo e restrito a grávidas e crianças, sem sintomas de covid-19, estando o atendimento geral a adultos disponível apenas para doentes encaminhados por outras unidades.

Já o Hospital CUF Cascais manterá o respectivo Atendimento Permanente em funcionamento, mas exclusivamente para adultos e apenas para assistência a doentes não respiratórios e doentes sem sintomas de covid-19. Os Atendimentos Permanentes Pediátrico e de Adultos nos Hospitais CUF Sintra e Clínica CUF Almada estarão temporariamente encerrados.

Os Atendimentos Permanentes para crianças nos Hospitais CUF Cascais, CUF Sintra e Clínica CUF Almada estarão, também, temporariamente encerrados, estando centralizados no Hospital CUF Descobertas. De salientar que as crianças com sintomas suspeitos de covid-19 ou já confirmados poderão contactar o respectivo pediatra assistente mas não poderão ser tratados no Hospital CUF Descobertas uma vez que o tratamento de doentes pediátricos covid-19 está concentrado, de acordo com orientações da Direcção-Geral da Saúde, em hospitais de referência do SNS.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No Hospital CUF Porto mantém-se em funcionamento o Atendimento Permanente para adultos e crianças com circuitos separados, de forma a isolar os doentes com suspeita de covid-19.

Já o Hospital CUF Torres Vedras manterá o respectivo Atendimento Permanente em funcionamento exclusivamente para adultos, mas apenas para assistência a doentes não respiratórios e doentes não-covid. O mesmo acontece no Hospital CUF Santarém.

Os restantes hospitais e clínicas CUF mantêm-se exclusivamente dedicados aos cuidados gerais da população, não assumindo o tratamento de doentes com covid-19.