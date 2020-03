É possível fazer oposição em “tempo de guerra”?

18 de Março, Assembleia da República. O líder do maior partido da oposição afirma: “Para mim, neste combate, este não é o Governo de um partido adversário. É o Governo de Portugal, que todos temos de ajudar neste momento. No combate a esta calamidade, o PSD não é oposição, é colaboração.” A crise sanitária aberta pelo Covid-19 pôs o mundo em guerra contra um vírus novo e a habitual luta entre partidos vive agora tempos diferentes. A oposição parece estar numa espécie de stand by. Mas será que está?

