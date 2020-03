Parlamento mantém debates

A conferência de líderes decidiu manter o debate quinzenal com o primeiro-ministro desta terça-feira e uma sessão plenária na próxima semana, a 1 de Abril, embora com quóruns mínimos diferenciados. Pelo caminho ficou a proposta de PSD e CDS que defenderam que a Assembleia da República só deveria funcionar através da comissão permanente, órgão que substitui os plenários durante as férias. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, revelou nesta segunda-feira que o primeiro-ministro está disponível para reuniões com a conferência de líderes, mas não foi decidido nada nesse sentido.

