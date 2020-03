Marcelo já promulgou Orçamento do Estado para 2020

O Presidente da República já promulgou o Orçamento do Estado para este ano. O anúncio foi feito pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, à saída de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa nesta segunda-feira, no Palácio de Belém.

Em declarações aos jornalistas, Mário Centeno, que no início do ano havia anunciado o primeiro excedente orçamental em democracia, reconheceu que este orçamento, que entrará em vigor a 1 de Abril, terá de ser reajustado face os desafios que os impactos orçamentais da pandemia trarão à economia do país. “Esta execução orçamental é mais desafiante”, declarou o governante.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, o chefe de Estado também sublinha a necessidade de um ajuste face “ao novo contexto vivido, mas, sobretudo, sensível à necessidade de um quadro financeiro que sirva de base às medidas que o Governo já anunciou e outras que venham a ser exigidas pelos efeitos económicos e sociais provocados pela pandemia”. Algo que, com o regime de duodécimos, não seria possível, lê-se no texto.

A nota publicada por Belém afirma ainda que “nenhuma das dúvidas levantadas, em termos de constitucionalidade, se nos afigura justificar o pedido de fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional”, incluindo “aquela que maior debate motivou”: a suspensão da da construção da linha circular do metro de Lisboa por parte do Parlamento.

“Em rigor, a Assembleia da República não suspendeu qualquer decisão administrativa, limitando-se a formular recomendação política, dirigida ao Governo e à Administração Pública em geral, sobre a aludida matéria”, considera Marcelo Rebelo de Sousa.