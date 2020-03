Governo encomendou 280 mil testes. E comprou à China 500 ventiladores

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que o país tem capacidade para realizar 30 mil testes por dia, garantindo que o Governo já tomou medidas para alargar este número.

“Temos neste momento condições para fazer dez mil testes no sector público e 20 mil no sector privado. Estão encomendados 280 mil testes rápidos. Esta semana, chegarão 80 mil”, explicou António Costa, em entrevista à TVI.

Costa revelou que o Governo fez, este domingo, o pagamento de dez milhões de dólares (aproximadamente 9,3 milhões de euros) à China por 500 ventiladores.

“Ontem [segunda-feira] fizemos o pagamento de dez milhões de dólares para a aquisição de 500 ventiladores na China, que chegarão progressivamente até ao dia 14 de Abril. Tem havido donativos vários: via EDP houve 50 ventiladores mobilizados; uma investidora chinesa fez uma doação de 78 ventiladores entregues na embaixada de Portugal em Pequim, para os hospitais da área metropolitana de Lisboa”, revelou o primeiro-ministro.

O primeiro-ministro acredita que os hospitais do país não chegarão ao ponto de ruptura, relembrando que os estudos epidemiológicos mostram um cenário pior do que aquele que se verifica.

“Creio que não atingiremos o ponto de ruptura e é para isso que estamos a trabalhar. Temos estado a trabalhar com um cenário desenvolvido por uma equipa de forma a fazer os estudos epidemiológicos da evolução. No pior dos cenários, não perderemos o controlo da situação. Como é que posso medir a fiabilidade dessas previsões? Pelo que aconteceu nestas duas últimas semanas: o número de casos verificados foi inferior ao de casos estimados. Mais vale ter capacidade em excesso do que capacidade a menos”, explicou.

“Até agora, não faltou nada e não é previsível que venha a faltar o que quer que seja”, começou por dizer António Costa, interrompido pelo jornalista José Alberto Carvalho e confrontado com uma reportagem transmitida na TVI que mostrava deficiência de meios. Em resposta, o primeiro-ministro garantiu que o Governo tem tomado medidas para garantir o bom funcionamento nos hospitais.

“Houve já um reforço de mil médicos e 1800 enfermeiros. Houve um reforço muito grande da capacidade de resposta da Linha Saúde 24. Temos 47 pessoas nos cuidados intensivos. Temos 1142 ventiladores, a margem ainda é muito significativa. Estamos a adquirir”, disse.

O primeiro-ministro sublinhou a gravidade da emergência da pandemia, elogiando as precauções tomadas pelos portugueses ainda antes do estado de emergência.

“Acho que aquilo que todos temos de ter consciência é da emergência que estamos a enfrentar e, simultaneamente, conseguir evitar um pânico generalizado, que seria duplicar o risco do vírus. Acho que tem sido notável a reacção dos portugueses. Ainda antes de ser decretado o estado de emergência, havia uma enorme contenção. Todos já percebemos que, perante o novo vírus, há uma regra básica: quanto menos contactarmos uns com os outros e maior distância mantivermos [entre pessoas], menor o risco de contagiar terceiros ou de sermos contaminados. Não podemos desvalorizar o risco que existe à escala global, concretamente no nosso país. Tudo o que dissesse para diminuir a dimensão da emergência seria um erro”, acredita Antónia Costa.