Os prazos processuais em contexto pandémico: o esperado diploma

Entrou a 20 de Março em vigor a Lei n.º 1-A, de 19 de Março que prevê medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus e da doença covid-19 e, no seu artigo 7.º (“Prazos e diligências”), manda aplicar o regime de férias judiciais a todos os processos judiciais.

O legislador não é claro na consagração da aplicação retroactiva da lei. Não obstante, consideramos nós produzir os seus efeitos desde 9 de Março (data da produção de efeitos das normas do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março).

À semelhança de outros países, como Brasil e Espanha, o legislador nacional foi impelido a regulamentar os prazos processuais em contexto de pandemia. Nesta matéria, já tinham sido emanados os comunicados, não vinculativos, n.º 69/2020 do Conselho Superior da Magistratura e n.º 2/2020 do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Perante esta situação excepcional, o legislador estatuiu, inovatoriamente, a suspensão de todos os prazos processuais, mesmo quando se trate de processos urgentes, excepto nos casos definidos pelo legislador.

Destarte, o regime disposto para os processos urgentes não se aplica quando for possível praticar actos processuais e procedimentais através de meios adequados à distância (teleconferência ou videochamada).

Por outro lado, continuam a ser praticados presencialmente os actos e diligências urgentes em que estejam em causa direitos fundamentais. O legislador exemplifica alguns casos em que isso pode acontecer, nomeadamente “diligências processuais relativas a menores em risco ou a processos tutelares educativos de natureza urgente, diligências e julgamentos de arguidos presos, desde que a sua realização não implique a presença de um número de pessoas superior ao previsto pelas recomendações das autoridades de saúde e de acordo com as orientações fixadas pelos conselhos superiores competentes” (vide supra).

O legislador optou por um âmbito objectivo alargado ao aplicar o artigo supra “actos processuais e procedimentais que devam ser praticados no âmbito dos processos e procedimentos, que corram termos nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e demais órgãos jurisdicionais, tribunais arbitrais, Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de litígios e órgãos de execução fiscal, (…)”. Este alargamento manifesta-se, igualmente, no âmbito subjectivo, aplicando-se o previsto no artigo, mutatis mutandis, a cartórios notariais , conservatórias, bem como a serviços e entidades administrativas no âmbito de procedimentos contra-ordenacionais, sancionatórios e disciplinares (Banco de Portugal, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, Autoridade da Concorrência, etc.).

Nesta senda, o disposto neste artigo é também aplicável aos prazos administrativos e tributários que corram a favor de particulares, ficando, por esta via, suspensos. Em matéria tributária, o legislador vai mais longe e prevê a aplicabilidade deste regime apenas a alguns actos.

Quanto ao imobiliário, ficam igualmente suspensas as acções de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para entrega de coisa imóvel arrendada. Por último, e não menos importante, este regime cessa em data a definir por decreto-lei, no qual se declara o termo da situação excepcional.