O lírico sociólogo

Fiquei, de certa maneira, surpreendido com a análise e com os pressupostos expendidos pelo sociólogo Boaventura Sousa Santos no texto de sua autoria, intitulado Vírus: tudo o que é sólido se desfaz, publicado, aqui, neste jornal, no pretérito dia 18. Foi muito bonito e interessante aquilo que o sociólogo afirmou, mas o que é facto é que no momento em que escrevo, acaba de ser anunciado o estado de emergência no nosso país. Não posso deixar de retirar um excerto do seu artigo para verificar como Sousa Santos não passa de um lírico e um nefelibata.Vejamos: (…): “Mas com as democracias estão cada vez mais vulneráveis às fake news teremos de imaginar soluções democráticas assentes na democracia participativa ao nível dos bairros e das comunidades e na educação cívica orientada para a solidariedade e cooperação, e não para o empreendedorismo e competitividade (..).”

Como está enganado o sociólogo! Nas escolas portuguesas é certo que se insiste na educação cívica orientada para a solidariedade e cooperação, mas também se estimula, de forma subtil, o empreendedorismo e a competitividade. Quanto ao civismo, a maioria dos nossos jovens está-se marimbando e continuam malcriados (aliás, em 2016, George Steiner afirmou, numa entrevista ao El País, que “a má educação ameaçava o futuro dos jovens”…). É isto: o sistema democrático com a propalada” solidariedade e “cooperação” tenta, igualmente, manter o espírito do capitalismo global mas o que se passa é que o capitalismo dominante se está sujeitando mais e mais à lógica do sector financeiro – usando as suas palavras sr. sociólogo. Sempre foi assim e eu já perdi a esperança de que esta situação seja alterada. Boaventura é um homem a bradar no deserto e com esta gravíssima crise provocada pela pandemia as garras do capitalismo selvagem não irão encolher. Serão mais visíveis.

António Cândido Miguéis, Vila Real

À procura de lucros chorudos

Se, até aqui, eu e os portugueses que se sentiam ludibriados pelos maus serviços que os CTT prestam aos seus clientes, com a notícia de que o lucro desta empresa recentemente privatizada subiu 35,8 % para 29,2 milhões em 2019, ainda se sentem mais ludibriados. Se esta empresa tivesse este lucro, mas não à custa do prejuízo, isto é, à custa dos maus serviços que presta aos seus clientes, mereceria os parabéns. Assim, com a mira no lucro sem defender os clientes que lhe pagam à cabeça e são a razão da sua existência, merece uma chamada de atenção para que sirva melhor e sobretudo faça a distribuição da correspondência junto dos condomínios dentro dos prazos, como quando a empresa era pública e cujos serviços prestados eram inexcedíveis e de primeira qualidade.

Chegamos à conclusão que esta empresa porque não serve e só pretende distribuir dividendos pelos seus accionistas no fim de cada ano, deve ser de novo tornada pública, sem hesitações.

Senhores deputados: é tempo de defenderem os portugueses que vos elegeram para defesa dos seus direitos.

Artur Gonçalves, Sintra