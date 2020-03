Não, o coronavirus não vai destruir a UE

No outro dia estava a ver as redes sociais de um político italiano que fez carreira a prever o fim do euro até ao dia em que a sua liderança partidária percebeu que não tinha mais interesse eleitoral no assunto. Um par de meses depois, a pandemia do coronavírus começou a ameaçar a Europa. A primeira reação desse mesmo político foi celebrar… o fim do Espaço Schengen.

Continuar a ler