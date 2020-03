Primeiro senador dos EUA com coronavírus é médico e foi ao ginásio no dia do teste

O senador norte-americano Rand Paul, do Partido Republicano, anunciou que está infectado com o novo coronavírus e que vai ficar em quarentena na sua casa, no estado do Kentucky, nos próximos 14 dias. Paul, um médico oftalmologista conhecido por se opor à intervenção do Estado no sector privado, foi o único senador a votar contra o primeiro pacote de estímulo à economia dos Estados Unidos por causa do coronavírus, no início de Março, e foi visto por um colega, no domingo, a exercitar-se na piscina e no ginásio do Senado enquanto esperava pelo resultado do teste.

Rand Paul é o primeiro senador a receber um teste positivo de covid-19 e o terceiro nas duas câmaras do Congresso dos Estados Unidos.

Na quinta-feira da semana passada, os congressistas da Câmara dos Representantes Mario Diaz-Balart, da Florida, e Ben McAdams, do Utah (ambos também do Partido Republicano, como Rand Paul) anunciaram que estão infectados com o novo coronavírus.

A notícia dos primeiros casos de covid-19 no Congresso norte-americano fizeram com que dezenas de funcionários e alguns congressistas tenham ido para casa, por precaução, numa fase importante para a aprovação do maior pacote de estímulos à economia na história dos Estados Unidos.

Nas últimas horas, o Senado ficou bloqueado num impasse entre o Partido Democrata e o Partido Republicano nas discussões sobre um pacote de quase dois biliões de dólares (trillions no original, o equivalente a 1,8 biliões de euros).

Na votação de domingo, que ainda não é a final, não estiveram presentes nem Rand Paul, nem os seus colegas republicanos Mitt Romney e Mike Lee, que estiveram em contacto próximo com o senador do Kentucky nos últimos dias. Os três senadores estão em quarentena e nenhum tem sintomas da doença.

Sem precauções

Mas o caso de Rand Paul inspira mais cuidados. Apesar de ter apenas 57 anos e de manter um estilo de vida saudável, o senador foi submetido a uma operação para a remoção de parte de um dos pulmões, em 2019, e pode vir a ter mais dificuldades para lidar com uma doença que provoca graves danos respiratórios.

Numa mensagem partilhada na rede social Twitter, na noite de domingo, a equipa de Rand Paul disse que o senador “sente-se bem e está em quarentena”.

“Não tem sintomas e foi submetido a um teste por excesso de precaução devido às suas várias viagens e a participações em acontecimentos públicos. Não tem conhecimento de nenhum contacto directo com pessoas infectadas”, disse a equipa do senador.

A forma como o senador norte-americano se comportou nos dias que antecederam o teste positivo, na manhã de domingo, causaram indignação entre alguns dos seus colegas de ambos os partidos. Um sentimento agravado pelo facto de Rand Paul ser médico e de ser filho de outro médico, o antigo congressista e ex-candidato à Presidência dos Estados Unidos Ron Paul.

No dia 7 de Março, o senador esteve numa festa no estado do Kentucky em que dois outros participantes viriam a receber testes positivos para a covid-19. No dia 15 de Março, quando soube dessa notícia, Rand Paul terá feito o teste, apesar de não ter sintomas e de não ter memória de contacto próximo com as duas pessoas em causa, avança a CNN.

Mas o que aconteceu depois levou alguns dos seus colegas, como a senadora Kyrsten Sinema, do Partido Democrata, a acusá-lo de “irresponsabilidade”.

“Nunca fiz comentários sobre as escolhas ou as acções de um colega senador”, disse Sinema no Twitter. “Mas isto, América, é uma absoluta irresponsabilidade. Não se pode estar perto de outras pessoas enquanto se espera pelos resultados de um teste ao coronavírus. Isso põe outras pessoas em perigo e aumenta a disseminação do vírus.”

De acordo com o jornal Washington Post, o senador Jerry Moran, do Partido Republicano, disse aos seus colegas que viu Rand Paul a nadar na piscina do Senado e a exercitar-se no ginásio na manhã de domingo, pouco antes de receber os resultados do teste. E Rand Paul almoçou com os colegas nos últimos dias, já depois de ter sido submetido ao teste.

Numa reacção escrita de forma cuidadosa, o senador chamou “insinuação falsa e irresponsável” à informação de que teria ido ao ginásio depois de saber o resultado do teste – ainda que ninguém o tenha acusado de ir ao ginásio depois do resultado do teste, mas sim na manhã em que recebeu o resultado.

“Queremos ser claros, o senador Paul saiu do Senado imediatamente após saber o seu diagnóstico. Teve zero contactos com pessoas e foi para quarentena”, disse a equipa do senador no Twitter.

Ron Paul e o “embuste” do coronavírus

A notícia do diagnóstico de Rand Paul surge poucos dias depois de o seu pai, Ron Paul, ter sugerido num texto de opinião que a pandemia do coronavírus “pode ser um grande embuste” com o objectivo de retirar direitos aos cidadãos.

“As pessoas deviam perguntar-se se esta ‘pandemia’ de coronavírus pode ser um grande embuste, com o verdadeiro perigo da doença a ser extremamente exagerado por quem quer lucrar com o pânico, financeiramente ou politicamente”, escreveu Ron Paul no seu site.

No dia 5 de Março, Rand Paul foi a única voz discordante na aprovação, no Senado, de um pacote inicial de estímulos à economia no valor de 8,3 mil milhões de dólares.

E, na quarta-feira da semana passada, foi um dos oito senadores – todos do Partido Republicano – a votar contra um outro pacote de ajuda destinado ao pagamento de baixas médicas a cerca de 20% da população norte-americana. Uma proposta para estender esse pagamento a todos os trabalhadores foi rejeitada, no mesmo dia, pela maioria do Partido Republicano.

Num texto publicado no domingo, Rand Paul explicou a sua oposição ao pacote de quase dois biliões de dólares com a acusação de que a proposta beneficia pessoas como ele, que não precisam de apoio financeiro.

“Sabiam que a proposta de resgate vai dar cheques a quase todos os meus familiares? Como membro do Senado, acho abominável que o Governo envie cheques a senadores dos Estados Unidos”, disse Paul, referindo-se ao cálculo das condições mínimas inscritas na proposta, com base nas declarações de impostos.

“Em vez de darmos biliões de dólares a pessoas que não são afectadas pelas quarentenas nem pelo encerramento de negócios, porque não damos esse dinheiro a quem ficou de facto desempregado”, questiona o senador norte-americano.