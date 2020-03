Governo britânico assume controlo dos caminhos de ferro por causa da crise do coronavírus

O Governo britânico vai passar a controlar, por pelo menos seis meses, os caminhos-de-ferro para salvar as empresas do sector, depois de o fluxo de passageiros ter caído 70%. A medida foi anunciada num momento em que o executivo de Boris Johnson muda de estratégia para conter o covid-19 e diz que novas medidas de restrição de movimentos podem ser decretadas “muito em breve”.

O Reino Unido contava até este domingo com um total de 5683 casos, 281 mortes e 135 pacientes curados. Prevê-se que os números subam substancialmente nas próximas semanas, até se atingir o pico de infecções.

“O Departamento dos Transportes vai suspender temporariamente todos os acordos e transferir todas as receitas e riscos de custos para o Governo por um tempo limitado, inicialmente de seis meses. Os operadores vão continuar a gerir os serviços do dia-a-dia por uma ​taxa de administração pré-determinada . Os termos e condições de emprego dos trabalhadores não vão mudar”, anunciou em comunicado o executivo. A taxa será até 2% dos custos da operação de gestão anteriores à pandemia.

Muitos britânicos estão a seguir as recomendações do Governo para ficarem em casa e evitarem todo o contacto social, o que fez com que o número de passageiros caísse cerca de 70%. “Estamos a tomar esta acção para proteger trabalhadores essenciais que dependem dos nossos caminhos-de-ferro e poderem desempenhar as suas tarefas, os trabalhadores que alteraram radicalmente as suas vidas para combater a propagação do coronavírus e os trabalhadores ferroviários que estão na linha da frente para manter o país a funcionar”, justificou o secretário dos Transportes britânico, Grant Shapps.

Privatizados na era da primeira-ministra conservadora Margaret Thatcher, o funcionamento dos caminhos-de-ferro tem sido alvo de críticas constantes, com o Partido Trabalhista a defender a sua nacionalização. Na última campanha para as eleições legislativas, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recusou voltar a nacionalizá-los, prometendo um investimento de 100 milhões de libras e a reorganização do sector. Mas a crise da pandemia mudou tudo e o sector vê-se agora em crise. E, diz o Guardian, esta medida é na prática uma nacionalização.

Acusações a Cummings

Uma mudança que se estende à estratégia do Governo britânico, liderado por Boris Johnson, para conter a epidemia global de coronavírus. O executivo é criticado por ter optado, na fase inicial da pandemia, por uma estratégia que promove a imunidade de grupo, obrigando a um contágio massivo de 60% da população, para combater o coronavírus, e de resistir a avançar com medidas drásticas de isolamento social. A ser seguida, esta estratégia iria sobrelotar o serviço nacional de saúde britânico e mais de meio milhão de pessoas iriam morrer, disseram especialistas ao Governo, segundo o semanário Sunday Times.

De acordo com o semanário, esta abordagem foi promovida pelo principal conselheiro de Johnson, Dominic Cummings, com o executivo a responder tratar-se de uma “grave fabricação difamatória” e que citações foram “inventadas”. Referindo fontes do Partido Conservadores, o semanário diz que Cummings se opôs a medidas mais drásticas ao defender “imunidade de rebanho, proteger a economia e se isso significar que alguns pensionistas morram, assim seja”. Mas, a partir de 12 de Março, depois de uma reunião com os tais especialistas, mudou de posição e passou a ser um dos principais defensores de medidas drásticas.

Uma previsão catastrófica que obrigou o Governo a mudar de estratégia, ainda que lentamente. Depois de grande resistência, o executivo ordenou o encerramento de todas as escolas públicas e de bares e sugeriu aos britânicos que adoptassem medidas de isolamento social, com Johnson a recusar criticar directamente quem não o faça, diz o Guardian. A preocupação aumentou quando, este fim-de-semana, circularam na imprensa e redes sociais fotografias e vídeos de centenas de britânicos em mercados, praias e parques, a conviver sem qualquer distância de segurança.

Numa postura que contrasta com a recusa de Johnson, o secretário de Saúde, Matt Hancock, acusou, em declarações à BBC, aqueles que têm saído de casa para confraternizar de serem “muito egoístas”, ao arriscarem as vidas de concidadãos. “Parem. Se não o fizerem, vamos ter de avançar com mais medidas”, avisou Hancock, acrescentando que medidas mais restritivas, como recolher obrigatório e encerramentos compulsivos, podem ser decretadas “muito em breve”.

No domingo, Johnson avisou os britânicos que se continuassem a não respeitar as recomendações do Governo, novas medidas poderão ser aplicadas esta semana. “Vamos pensar nisto muito activamente nas próximas 24 horas. Se as pessoas não conseguem usar parques e jardins de forma responsável, de forma que se respeite a regra dos dois metros [de distância], então claro que vamos ter de olhar para mais medidas”, avisou o primeiro-ministro, deixando no ar que Itália pode ser um modelo a seguir.