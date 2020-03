Coronavírus: 33 mil casos em Espanha, 12% entre profissionais de saúde

Mais de um em cada dez casos confirmados de coronavírus em Espanha são funcionários dos serviços de saúde, entre médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar, disse esta segunda-feira o director dos serviços de emergência do Ministério da Saúde do país, Fernando Simon. Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 462 mortes e teme-se agora a repetição do drama em Itália.

“Temos números de que não gostamos, porque temos de tentar controlá-los, e que nos dizem que 3910 profissionais do sector da saúde estão infectados”, disse o responsável, numa conferência de imprensa.

O número total de pessoas infectadas com o novo coronavírus em Espanha subiu mais de 4500 nas últimas 24 horas, de 28.572 para 33.089. Destes, cerca de 12% são profissionais da área da saúde.

Tal como em muitos outros países mais afectados pela pandemia, os médicos, enfermeiros e outros profissionais queixam-se de que não estão a receber equipamento suficiente para enfrentar a situação.

O Governo e as empresas estão a tentar fazer chegar mais máscaras e outro equipamento aos hospitais, através de compras ao estrangeiro e produção no país. E foi anunciado que os profissionais de saúde vão ser os primeiros a beneficiar de um programa nacional de testes.

A situação em Espanha começa a aproximar-se perigosamente do drama nos hospitais de Itália, com as equipas médicas a terem de escolher quem vai ter direito a um ventilador e quem vai ter de aguardar em casa a evolução da doença.

Só nas últimas 24 horas foram registadas mais 462 mortes em Espanha, para um total de 2182. Na esmagadora maioria dos casos (87%), as vítimas mortais são pessoas com mais de 70 anos.

Na próxima quarta-feira, o Parlamento espanhol deverá aprovar a extensão do estado de emergência até 11 de Abril, e o Ministério da Saúde insiste na instrução para que todos os cidadãos permaneçam fechados em casa, excepto para comprar comida ou ir à farmácia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Temos ouvido dizer, em várias ocasiões, que o pico da epidemia pode chegar esta semana”, disse Fernando Simon. Atingir o pico não significa que o problema esteja resolvido; significa que temos de redobrar os esforços e não dar um passo atrás.”

No domingo, a vice-presidente do Governo espanhol Carmen Calvo, de 62 anos, foi diagnosticada com covid-19, juntando-se a outros dois ministros. Também Begoña Gómez, mulher do presidente do Governo, Pedro Sanchez, foi diagnosticada com covid-19.