Coronavírus: uma doença para as democracias

Os estados de emergência e de excepção servem para tomar decisões rápidas, suspender certos artigos da Constituição e aplicar medidas draconianas para lutar contra um inimigo, neste caso invisível, da melhor forma para o conjunto da sociedade. São medidas excepcionais para tempos excepcionais que podem ser aproveitados para tornar mais ordinário o controlo da democracia por quem tem o poder.

Se os sinais mais do que visíveis de que este já era um tempo de autocratas, de fragilização das democracias com medidas autoritárias, de contornar os checks and balances colocados nas constituições, uma pandemia desta dimensão permite aos líderes passar o ponto de não-retorno, tornando permanente a suspensão temporária de regras democráticas.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita que não conseguiu formar novo governo, aproveitou o coronavírus para tomar medidas que aprofundam o pânico e põem em causa a democracia de Israel. O líder israelita foi para a televisão comparar-se com o comandante do Titanic, navegando por entre icebergues, enquanto deixa à deriva os outros poderes que deveriam controlar o Executivo.

Com a cumplicidade do presidente do Knesset (Parlamento), Yuli Edelstein, conseguiu que por razões de saúde pública os trabalhos parlamentares fossem suspensos, impedindo que uma nova maioria o afaste de primeiro-ministro (o Supremo Tribunal ordenou a reabertura do Knesset esta segunda-feira, mas Edelstein recusou). Com um julgamento por corrupção a aguardá-lo, Netanyahu usa o vírus como desculpa para se manter no poder e conseguir um trunfo para se salvar judicialmente com um acordo político.

O convite a Benny Gantz​, seu principal adversário, e que foi indigitado pelo Presidente Reuven Rivlin a formar governo, de que se junte a ele num executivo de unidade nacional para combater a pandemia, mostra o que pretende: manter-se no poder, livrar-se da justiça.

Medidas temporais

Lidar com uma situação de emergência como a que o mundo atravessa neste momento não é fácil para um líder político. Muitas vezes o chefe de um Governo tem de tomar medidas impopulares, resoluções que são imposições, condicionar as liberdades. Medidas duras para tempos duros. Devem ser proporcionais à ameaça e restringidas no tempo: acabam quando a ameaça acabar.

E se não for assim? Viktor Orbán, a quem o ex-presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker chamou “o nosso ditador”, quer condicionar ainda mais a já condicionada democracia húngara, aproveitando a ocasião para finalmente poder governar por decreto, indefinidamente. Completando a transformação da democracia húngara numa ditadura de facto, mesmo não o sendo de jure.

O Parlamento húngaro, onde Orbán tem mais de dois terços de apoio, vai votar outra vez na próxima semana o projecto de lei (chumbado esta segunda-feira porque, ao ser de emergência, implicava 80% de votos favoráveis), que prolonga o estado de emergência decretado no princípio deste mês, que dá ao primeiro-ministro poderes para votar por decreto por tempo indeterminado e prevê penas de prisão para quem difundir informação que o Governo considere falsa.

Aprovada a lei, Orbán poderá “suspender a aplicação de determinadas leis, derrogar disposições legais e tomar medidas extraordinárias no interesse de garantir a estabilização da vida, saúde, segurança pessoal e material dos cidadãos, assim como da economia”.

Qualquer semelhança com poderes ditatoriais não é pura coincidência. O que impedirá Orbán de mandar prender opositores quando criticarem as opções do Executivo? O que impedirá o Governo de considerar como fake news qualquer informação divulgada sobre os seus erros e mandar prender o mensageiro? O que o impedirá de tomar o gosto pela governação por decreto e assim ficar por tempo indeterminado.

Decretos destes costumam encontrar-se ao longo da História depois de golpes de Estado, o de Orbán não veio de golpe, foi-se instalando, minando por dentro o Estado de direito, recuperando o exemplo do almirante Miklos Hórthy, o regente da Hungria que governou o país durante duas décadas e foi aliado de Adolf Hitler (morrendo em 1957 no exílio dourado do Estoril) e que o primeiro-ministro húngaro admira, considerando-o “um grande estadista”.

Uma relação especial que Orbán mantém com outro autocrata conhecido: Vladimir Putin. Outro que por dentro foi minando os limites da Constituição da Federação Russa, mantendo-se no poder desde 2000, apesar dos limites de mandato e garantindo já neste tempo de pandemia que a carta magna do país fosse mudada para permanecer no poder até 2036.

Números manipulados

Apesar dos 146 milhões de habitantes da Rússia, da sua enorme fronteira com a China e de o primeiro caso de coronavírus no país ter sido detectado em Janeiro, na vastidão da federação somente 438 casos positivos foram registados até esta segunda-feira de manhã. A opacidade das autoridades, a desconfiança dos russos em relação às instituições e a falta de informação podem todas servir de razão para os números.

Anastasia Vasilieva, que lidera a Aliança dos Médicos e é próxima do mais conhecido opositor de Putin, Alexei Navalni, afirmou à CNN que “é muito fácil manipular os números” porque “ninguém morre de coronavírus”. A médica publicou vários vídeos no YouTube a denunciar que as autoridades estão a manipular o número de infectados de coronavírus diagnosticando-os como pneumonia ou infecção respiratória aguda: “Sobre o primeiro paciente que morreu com coronavírus foi dito que a causa da morte foi trombose”, explicou.

Mesmo que a representante da Organização Mundial da Saúde na Rússia, Melita Vujnovic, não acredite nessa manipulação, até porque o Governo russo agiu cedo ainda em Janeiro, fechando os 3000 km da fronteira com a China e estabelecendo zonas de quarentena, o nível extremamente baixo de casos num país autoritário, onde a manipulação de informação existe, antes de gerar elogios e servir de exemplo, gera desconfiança.

Até porque a forma como a cidade de Wuhan e as autoridades da província de Hubei lidaram com o princípio da pandemia, escondendo informação, atacando as pessoas que a pretenderam divulgar, manipulando os números e não dando o alarme até ser demasiado tarde para travar a expansão acelerada das infecções, servem de exemplo de como um governo autoritário, com limitação de liberdades e meios de comunicação controlados pode servir como receita para o desastre.

A pandemia abalou a imagem de Xi Jinping, que se elevou à condição de Mao Tsetung e Deng Xiaoping como um dos grandes líderes da República Popular, contornando os limites de mandatos que os seus imediatos antecessores enfrentaram para se perpetuar na liderança do Partido Comunista da China e do império do meio.

Numa altura em que a China procurava fazer corresponder no mundo o poder político equivalente ao seu poder económico, o coronavírus minou a imagem forte do líder chinês e pôs em xeque a sua estratégia. Ainda é cedo para saber se os danos são irremediáveis, mas Xi pôs em funcionamento a máquina da gestão de danos em velocidade de cruzeiro.

Não olhou a meios para agarrar a covid-19 pelos colarinhos e dar-lhe uma valente sacudidela. Injectou dinheiro e meios (humanos e de equipamento) para combater a pandemia, nomeou o primeiro-ministro Li Keqiang para coordenar a resposta, divulgou informação, pôs a máquina de propaganda em alerta e ofereceu toda a ajuda possível aos países mais atingidos (desde médicos, a ventiladores, passando por informação científica e máscaras).

O soft power necessário para minimizar o impacto inicial e recuperar a imagem danificada do Presidente chinês. O facto de ter conseguido conter a doença na China em tão pouco tempo, ajuda. E as acções da China depois da opacidade inicial servem de perfeito contraste com a imagem transmitida por líderes como Donald Trump, nos Estados Unidos, ou Jair Bolsonaro, no Brasil, chefes de Estado com tendência para o decreto presidencial têm-se mostrado avessos a lidar com a emergência pandémica.

Consolidar poder

Da Bolívia à Índia, o vírus da antidemocracia espalha-se com quase tanta rapidez como a covid-19, servindo de desculpa para impedir protestos contra políticas governamentais ou para um Governo interino como o boliviano seguir no poder por tempo indeterminado.

Líderes políticos como Recep Tayyip Erdogan, na Turquia, Abdel Fattah al-Sissi, no Egipto, ou Mohammed bin Salman, na Arábia Saudita, aproveitaram para consolidar o poder nestes tempos atribulados.

Mas se a democracia turca, apesar de debilitada, ainda consegue resistir aos autoritarismos de Erdogan, a do Egipto, se existe, está controlada com mão-de-ferro pelos militares e entre os sauditas continua a reinar uma monarquia fundamentalista onde o príncipe herdeiro vem neutralizando rivais dentro da Casa de Saud.

Mohammed bin Salman, ou MBS, como lhe chamam, resolveu juntar mais achas na fogueira económica alimentada por uma pandemia que augura uma recessão generalizada, iniciando uma guerra de produção de petróleo com o único objectivo de fazer dobrar os produtores de petróleo de xisto dos Estados Unidos, grandes rivais do crude barato extraído pelos sauditas, os maiores produtores do mundo.

Mesmo com as características diferentes dos seus regimes, tanto Erdogan, como Sissi, como MBS escolheram a cartilha óbvia do autocrata a lidar com os problemas: minimizar o impacto, suavizar os números, esconder factos.

O Governo turco foi resistindo a impor medidas rigorosas para conter a pandemia no país, permitindo os ajuntamentos para as orações de sexta-feira, até incentivando as pessoas a continuar a comprar nos bazares e centros comerciais para ajudar a economia. Com 1236 casos e 30 mortos, as autoridades impuseram este sábado o isolamento para maiores de 65 anos e pessoas com doenças prévias.

Enquanto os cálculos de cientistas da Universidade de Toronto falam em cerca de 20 mil casos no Egipto, o Governo de Sissi mantinha esta segunda-feira como número oficial de 327 casos e 14 mortos, dia em que o Presidente fez o seu primeiro discurso à nação sobre a pandemia.

O movimento opositor Batel, com mais de 260 mil seguidores na sua página de Facebook, acusa Sissi de ser “a verdadeira pandemia” que assola o Egipto. Na sexta-feira, em Londres, enquanto o Presidente egípcio assistia a uma conferência sobre investimento do Reino Unido em África, manifestantes à porta do Hotel Intercontinental tinham cartazes que diziam “Sissi é um assassino e um traidor”.

Na Arábia Saudita, o príncipe herdeiro só esta segunda-feira impôs um recolher obrigatório das 19h às 7h e apenas porque os casos positivos saltaram no domingo para 511. MBS avisou para os tempos difíceis que se avizinham, entre o impacto económico da pandemia e da queda do preço do petróleo.

Em consequência do coronavírus, a procura de petróleo já desceu em dez milhões de barris e é muito provável que se reduza ainda mais: “Lançar uma guerra de preços nestas circunstâncias é, no mínimo, irresponsável”, escrevia esta segunda-feira o analista Jim Krane na sua coluna no Washington Post.

Perante uma ameaça grave à vida humana no planeta, quando a solidariedade e o trabalho em conjunto deveriam ser a máxima para combater a epidemia, assiste-se ao exacerbar destes tempos recentes de soberanismos, nacionalismos, populismos e declínio do multilateralismo: os autocratas exploram o medo em seu proveito e tentam cavar ainda mais o buraco onde eventualmente acabarão por enterrar a democracia.