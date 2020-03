Setúbal cria email para cidadãos denunciarem ajuntamentos

Setúbal tem a funcionar, desde sábado, um sistema de alerta sobre ajuntamentos de pessoas que desrespeitem as medidas do estado de emergência, através de um endereço de email, criado pelo município, e gerido pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros de Setúbal, que encaminha as mensagens para as forças de segurança do concelho.

Segundo a autarquia, a conta de correio electrónico é gerida directamente pela Autoridade Municipal de Protecção Civil e a Comissão Municipal de Protecção Civil, através da subcomissão de segurança e ordem pública, que integra a PSP e a GNR, a quem são encaminhadas as mensagens.

A medida visa “identificar locais públicos que não estejam a cumprir as medidas impostas colocando em causa a saúde pública” e a Câmara de Setúbal sublinhou, logo no domingo, que as situações relatadas “devem ser em espaço público” e pediu às pessoas para “responsáveis na utilização” na utilização do contacto. Desta forma, o município tenta contribuir para “rentabilizar ao máximo o número de efectivos das forças de segurança que se encontram no terreno”.

Desde que foi criado, o endereço de correio electrónico [email protected] recebeu 35 emails, revelou nesta segunda-feira a autarquia ao PÚBLICO. De acordo com a mesma fonte, “vários” dessas mensagens “permitiram às autoridades reagir de imediato evitando-se aglomerados de pessoas em várias zonas do concelho”.

A informação enviada ao PÚBLICO dá vários exemplos. “Temos registos de alertas de vários parques infantis a funcionar normalmente em Setúbal e Azeitão, a realização de uma missa numa igreja evangélica, com várias dezenas de pessoas a participar, ou casos de estabelecimentos com esplanada e ou a servir álcool”.

O município assegura não ter recebido “um único email de acusação de invasão de privacidade ou atentado à liberdade individual” pelo que conclui que “os utilizadores perceberam a utilidade do serviço de alerta para estes tempos de excepção”. A autarquia garante ainda que “mesmo que tivessem sido enviadas denúncias deste tipo não teriam qualquer desenvolvimento por parte das autoridades pois o que é urgente nesta fase é dar resposta a locais públicos que carecem de intervenção para defender a saúde pública”.

Mulher que exigia consulta é primeira detida no distrito de Setúbal A Polícia de Segurança Pública (PSP) fez nesta segunda-feira à tarde a primeira detenção em Setúbal no âmbito do estado de emergência, confirmou esta força de segurança ao PÚBLICO. “Uma mulher entrou no Centro de Saúde de S. Nicolau e queria ser atendida à força, não obedeceu às ordens das funcionárias, para que saísse das instalações, pelo que foi chamada a PSP”, disse a comissário Maria do Céu do Comando distrital da PSP de Setúbal. Segundo a mesma fonte, a mulher desobedeceu também às ordens da patrulha que se deslocou ao local e “tentou agredir os agentes à chapada e pontapé”. A PSP deu ordem de detenção à mulher, que foi retirada do centro de saúde e levada para a esquadra local. Esta terça-feira será presente ao Ministério Público, indiciada dos crimes de desobediência, injurias e tentativa de agressão a agentes da autoridade. A detida não consta da lista de pessoas infectadas ou suspeitas de Covid-19, tendo-se deslocado à unidade de saúde por outra razão.

Comércio local online

Outra medida inovadora do município de Setúbal criada neste período de estado de emergência é uma plataforma online para incrementar as vendas do comércio local.

O Departamento de Comunicação e Turismo da autarquia sadina, lançou na sexta-feira uma campanha, intitulada “O que é de Setúbal vai parar à sua mesa” que, até ao momento, conta com a adesão de 35 estabelecimentos comerciais.

“Com esta iniciativa pretende-se promover negócios do comércio tradicional de Setúbal, sobretudo na área alimentar, e utilizando critérios que vão ao encontro das medidas decretadas para o Estado de Emergência ou seja, negócios que incentivem a entrega dos seus produtos ao domicílio ou em modelo take-away e que estejam a cumprir todas as normas e indicações da Direcção Geral de Saúde para a confecção de produtos”, explicou a câmara municipal ontem ao PÚBLICO.

A plataforma de divulgação nas redes sociais, através da página do município no Facebook procura ser um serviço de utilidade pública para que as pessoas acedam a bens de primeira necessidade. Pão, peixe e outros bens alimentares dos comerciantes de Setúbal são disponibilizados através de take-away ou entrega ao domicílio, “evitando que as pessoas ocorram às filas normais das grandes superfícies”.

Setúbal é ainda dos poucos municípios do país, e por enquanto o único do distrito de setúbal, que faz a divulgação regular dos casos de infecção por Covid-19 detectados no concelho. Segundo os últimos números, divulgados pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros de Setúbal, antes do fecho desta edição, quase à meia-noite de domingo, havia oito pessoas infectadas.