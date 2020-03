Ficar em casa de pijama, sim ou não?

Nunca fui a maior fã da “roupa de andar por casa”… para mim existem os pijamas e a roupa “normal”, a que uso no meu dia-a-dia, independentemente se saio de casa para trabalhar ou comprar pão ou se trabalho em casa ou fico em casa por outra razão – como agora, de quarentena.

E vocês? O que têm usado nestes dias de resguardo ou quarentena? Ficam de pijama todo o dia? E que tal? Sentem-se produtivas na mesma? Como vos corre o dia?

Vamos falar sobre isso, acho que agora, mais do que nunca, é um tema muito relevante para ser abordado, porque mexe com a nossa auto-estima e se há coisa que não queremos perder neste momento é o nosso amor próprio e auto-estima… A liberdade já nos está a ser tirada pelo raio do coronavírus.

Sempre trabalhei em multinacionais, empresas com algumas pessoas, onde me preocupava com o que vestia para ir trabalhar e, acreditem, o meu dia corria muito melhor quando me sentia bonita, quando gostava realmente do que tinha vestido.

Há sete ou oito anos que passei a trabalhar por conta própria e, assim, a trabalhar em casa. Se já fiquei um ou outro dia a trabalhar com roupa mais “a despachar”? Claro que sim! Se isso me deu vontade de continuar a fazê-lo? Não!

Por isso consigo falar-vos da importância de nos arranjarmos diariamente, mesmo estando de “castigo” em casa. O dia corre-nos muito melhor, ficamos mais animadas, porque nos sentimos mais bonitas, mais confiantes… O simples facto de pormos os anéis nos dedos ou uns brincos grandes (com os quais não dormimos) já vai mudar o nosso mood.

A minha rotina é sempre a mesma, com a excepção da makeup, há muitos dias que nem me maquilho quando sei que não vou sair de casa, mas mais para poupar a minha pele do que outra coisa… E, ao final do dia, também é muito mais fácil limpar a pele. E isso influencia a minha auto-estima? Claro que sim! Sinto-me muito mais “pronta para tudo” quando me sinto mais bonita e é inegável que a makeup ajuda a levantar a nossa auto-estima.

Os cuidados de pele habituais mantêm-se, quer saia de casa ou não (se sair, antes da makeup, uso protector solar… em casa não vale a pena).

Aqui há sempre muitas sugestões de looks para trabalhar, no escritório ou em casa!

