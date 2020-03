Coronavírus: Primark encerra todas as lojas e suspende novos pedidos a fornecedores

A Primark decidiu encerrar todas as lojas e suspender todas as novas encomendas a fornecedores, informou a sede, esta segunda-feira, como resposta ao surto de covid-19. Ao todo, fecharam portas 376 pontos de venda em 12 países — em Portugal, onde a chancela tem dez lojas, o encerramento foi concretizado na última quarta-feira, ainda antes da declaração de estado de emergência no país.

Mais A carregar...

“Uma variedade de fluxos de trabalho foi estabelecida para mitigar o efeito da contribuição perdida com essas vendas e todas as despesas estão a ser revistas”, disse a Associated British Foods (ABF), proprietária da Primark. “Neste momento, estimamos ser capazes de recuperar cerca de 50% dos custos operacionais totais.”

A mesma ABF adiantou não estar a ter qualquer impacte negativo nas suas operações de açúcar, mercearias e produtos agrícolas, sendo a sua liquidez total disponível de 1900 milhões de libras (cerca de dois mil milhões de euros).

Com a propagação da pandemia por infecção de SARS-CoV-2, que se estima já ter sido responsável por quase 15.000 óbitos em todo o mundo, os governos de vários países estão a restringir fortemente o movimento de pessoas de forma a travar o flagelo. Em Portugal, o estado de emergência, declarado ao fim do dia da última quarta-feira pelo Presidente da República e que entrou em vigor às zero horas de domingo, prevê, entre outras medidas, a suspensão das “actividades de comércio a retalho, com excepção daquelas que disponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais na presente conjuntura”.