A sua casa é um ginásio

Quinze minutos de abdominais, uma aula de pilates ou de relaxamento, as propostas são muitas e para todos os gostos. Agora, estão nas redes sociais, onde as cadeias de ginásios divulgam diariamente vídeos com treinos, exercícios e artigos sobre nutrição, abertos a todos. Só fica parado quem tiver preguiça.

O Solinca, por exemplo, está a publicar no Facebook e no YouTube vídeos com aulas de abdominais, relaxamento ou desafios curtos com exercícios físicos. As propostas estão a seguir para os sócios por e-mail (a aula do dia), mas podem ser vistas por todos. Esta cadeia de ginásios, que conta com 200 instrutores, propõe-se ainda fazer um plano de treinos personalizados para os sócios caso aqueles o desejem.

Já o Holmes Place aposta nas aulas em directo no Facebook, mas que podem ser visionadas mais tarde no YouTube.

Mas não basta mexer-se é preciso comer de forma saudável. Várias cadeias de ginásios têm também publicado artigos sobre nutrição, vídeos com receitas de batidos e outros pratos saudáveis.

O Fitness Hut propôs, no dia do pai, exercícios para grávidas e futuros pais, mas que agora podem ser seguidos em qualquer altura no Facebook. Incentivando a interacção – ao pedir que sejam enviadas fotos dos treinos em casa – o Fitness Hut aproveitou anda para publicar mensagens de esperança sobre o fim da pandemia deixadas pelos seus instrutores.

Em casa e com dias longos pela frente, mesmo em teletrabalho, o exercício físico pode ser a tradução do ditado “corpo são, mente sã”. Seja com dicas de personal trainers deixadas nas redes sociais ou com as sugestões das cadeias de ginásios, o seu quarto ou a sua sala podem transformar-se num ginásio caseiro. Pelo menos até que os espaços físicos possam reabrir.