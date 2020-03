Se vive em Lisboa, fique em casa que o bacalhau vai ter consigo

Serviços vários de colocação de produtos em casa, restaurantes em take-away e/ou entrega, mercearias a receberem encomendas por meios vários e a entregar à porta. E agora também há bacalhau nas quantidades que quiser e directo do distribuidor: pelo menos em Lisboa, com a Riberalves.

A empresa lança a “iniciativa de distribuição de bacalhau porta-a-porta, sem custos de entrega, procurando colmatar as necessidades dos cidadãos face ao surto da covid-19”, avançam em comunicado.

A logística, garantem, “cumpre as melhores práticas de saúde, higiene e segurança alimentar, bem como as recomendações da Direcção-Geral de Saúde: ausência de contacto social”.

“Bacalhau Pronto a Cozinhar ao domicílio” é a promessa, sendo que as entregas estão limitadas ao distrito de Lisboa, “sem custos”. A “iniciativa destina-se a minimizar as limitações no acesso aos pontos de distribuição habituais, bem como nas deslocações individuais, possibilitando que apenas uma pessoa, o colaborador Riberalves, possa chegar ao máximo de lares possível”.

As entregas são asseguradas em frota de distribuição própria da marca. O resto do país não terá direito ao serviço, pelo menos com esta marca, “por questões logísticas”, referem.

Regras: pré-pagamento, encomendas deixadas à porta das moradas indicadas, sem contacto social.

O projecto, sublinham, não põe em causa o abastecimento dos comércios: a Riberalves “prossegue a sua missão de abastecimento de cadeia de distribuição”.

Detalhe raro em comunicados oficiais, agora mais frequentes nos dias que correm. A Riberalves, empresa portuguesa em actividade desde 1985, aproveita para agradecer a “todos os seus colaboradores” e a “todos os portugueses, também aos que se mantêm nos seus “postos de trabalho, garantindo a produção nacional e o abastecimento das famílias”. “Estas pessoas evocam os melhores valores que caracterizam a história e o povo deste país, valores fundamentais para ultrapassarmos este momento.”.

Contactos: Site, [email protected]