Escolas de Turismo de Portugal oferecem 2500 refeições por dia

As 12 Escolas do Turismo de Portugal (numa parceria com a Segurança Social) abriram as suas cozinhas para confeccionar diariamente 2500 refeições, que serão entregues a instituições e profissionais dos sectores essenciais.

Em comunicado, o Turismo de Portugal informa que as refeições são confeccionadas pelos formadores das escolas, em função das necessidades identificadas pela Segurança Social, e disponibilizadas a instituições em Lisboa, Porto, Douro/Lamego, Viana do Castelo, Oeste, Estoril, Portalegre, Setúbal, Vila Real de Santo António e Faro.

O Turismo de Portugal disponibiliza também, a custo zero, o alojamento disponível nas suas escolas de Setúbal (20 quartos), Faro (14) e Lamego (sete) para utilização por “profissionais de saúde que não possam ou queiram regressar a casa por receio de contágio à família”.

Foto Turismo de Portugal

A nota refere que “os alunos das Escolas do Turismo de Portugal continuam a ter sessões lectivas à distância com professores e através de trabalhos, fichas e desafios definidos pelos formadores, de forma a manter o ritmo do programa curricular. Os alunos com dificuldades de acesso à internet têm um acompanhamento individualizado, garantindo a equidade de condições.”

Escolas suspenderam as propinas

Complementarmente, para apoiar e promover a aprendizagem neste novo contexto, a Rede de Escolas proporciona suporte tecnológico para facilitar a utilização das plataformas de aprendizagem à distância, bem como apoio pedagógico e psicopedagógico, nomeadamente apoiando o estudo à distância e a gestão do isolamento, entre outras.

Foto Turismo de Portugal

Têm sido dinamizadas sessões online sobre Hospitality & Tourism, e partilhados vídeos educativos, bem como newsletters com dicas de actividades físicas, actividades em família e alimentação saudável.

As Escolas do Turismo de Portugal suspenderam as propinas em todos os cursos e para todos os alunos, incluindo a propina do mês de Março.