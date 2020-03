Habitação e covid-19: carta aberta

As condições habitacionais são, em simultâneo, causa e consequência das desigualdades sociais. Em períodos de crise, os efeitos destas desigualdades agudizam-se. Sabemos que Portugal é um dos países europeus com maiores dificuldades no acesso a uma habitação condigna e onde, portanto, o impacto da covid-19 será mais profundo.

Em situações de confinamento em casa, as condições habitacionais tornam-se ainda mais importantes porque delas depende a qualidade de vida dos indivíduos e das famílias: quem viver em alojamentos sobrelotados enfrentará dificuldades acrescidas; quem estiver em situação de sem-abrigo ou viver num alojamento precário, como acampamentos ou construções abarracadas, por vezes sem água, eletricidade e saneamento básico, não poderá proteger-se do vírus. Com o abrandar da economia, mais famílias não conseguirão pagar as suas rendas ou prestações de crédito com a habitação e outros bens essenciais, como água, eletricidade e gás. O acesso à Internet e, por conseguinte, à informação, serão também fortemente condicionados.

Com esta carta aberta endereçada ao Governo, ao Parlamento e às demais entidades públicas, a Rede H – Rede Nacional de Estudos sobre Habitação, os seus integrantes e outras pessoas interessadas no tema da habitação exigem medidas extraordinárias que consideram necessárias à garantia da segurança e saúde das pessoas em situação de sem-abrigo ou de precariedade habitacional.

Entendemos que as medidas aprovadas até agora pelo Parlamento (como a suspensão dos despejos, dos efeitos das denúncias de contratos de arrendamento e da execução de hipotecas) e por algumas câmaras municipais (como a suspensão das desocupações do parque habitacional municipal) são positivas, mas ainda insuficientes face às necessidades de hoje.

Sob um elevado risco de incumprimento da Lei de Bases da Habitação e do Plano Nacional de Contingência COVID-19, bem como das várias circulares informativas provenientes da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Saúde, solicitamos o cumprimento imediato de um conjunto de medidas dirigidas à habitação, designadamente:

Mobilizar os espaços disponíveis (indústria hoteleira, alojamento local, habitações que possam ser temporariamente cedidas) para suprir o cumprimento de autoisolamento e de quarentena com vista a evitar riscos para a saúde individual, familiar e pública. Esta utilização imediata, se necessário através de requisição como previsto na declaração de estado de emergência, deve beneficiar primeiramente pessoas em situação de sem-abrigo, famílias a viver em condições de precariedade habitacional extrema ou sobrelotação, vítimas de violência doméstica ou de género, trabalhadores rurais em situação de habitação precária e, se necessário, profissionais de saúde. Prorrogar automaticamente os contratos de arrendamento (habitacionais ou não) durante o período de emergência nacional, acrescido de período adequado para procura de nova habitação permanente e condigna, findo o mesmo. Prevenir o aumento dos encargos com a habitação, através da redução ou suspensão dos pagamentos das rendas e das prestações de crédito das famílias que sofram diminuição dos rendimentos. Proteger os pequenos proprietários cujas rendas constituem parte substancial da sua subsistência, com medidas de alívio fiscal e de apoio financeiro. Garantir medidas de proteção face ao risco de contágio com covid-19 aos trabalhadores da construção civil e prestadores de serviços domésticos e domiciliários. Garantir recursos e apoio para prevenir problemas de saúde mental decorrentes do isolamento, dando especial atenção aos grupos mais vulneráveis, como as pessoas portadoras de deficiência, idosos e crianças. Reforçar os instrumentos de proteção a situações de violência doméstica e de género. Garantir a criação de instrumentos de proteção pessoal, informações e acesso a testes ao covid-19 a todo o pessoal empregado ou voluntário no trabalho com sem-abrigo. Assegurar o acesso a equipamento informático e acesso à internet às famílias que não podem aceder a serviços como a aquisição de bens essenciais online, ensino à distância e outras informações. Garantir a permanência em Portugal, e o acesso a todas as medidas aplicáveis aqui mencionadas, aos imigrantes, aos refugiados e aos estrangeiros que aguardam decisão sobre requerimento de asilo e autorização de residência (ou não a possuem), na medida em que as suas condições de vida podem agravar-se substancialmente.

O desafio que enfrentamos exige medidas urgentes e extraordinárias: é inaceitável pensar que os sistemas residenciais e o mercado imobiliário retomem a situação pré-covid-19, que já era caraterizada por disfuncionalidades significativas e injustiças no acesso a uma habitação condigna, face à inexistência de inúmeros apartamentos e prédios abandonados.

A habitação é um direito fundamental, consagrado na Constituição da República Portuguesa. A defesa do direito à habitação é ainda mais relevante em momentos como este, em que todas as contradições e efeitos nefastos da mercantilização e financeirização do imobiliário se tornam mais explícitos. Não é possível defender o pleno direito à saúde sem garantir o direito à habitação. Neste momento tão difícil que atravessamos, pedimos que Governo, Parlamento, municípios e todos os atores da sociedade civil reconheçam que é imperativo que a habitação cumpra a função fundamental de proteção das pessoas e famílias.

Para mais informações sobre este documento e sobre a Rede H, contactar [email protected] ou 961379236

Assinam esta carta a título individual:

Aitor Varea Oro, arquitecto

Alda Botelho Azevedo, demógrafa

Ana Catarina Ferreira, investigadora

Ana Estevens, geógrafa

Ana Rita Alves, antropóloga

Ana Silva Fernandes, arquitecta

André Carmo, geógrafo

Caterina Di Giovanni, arquitecta

Cristina Santinho, antropóloga

Daniel Malet Calvo, sociólogo

Eduardo Ascensão, geógrafo

Fílipa Serpa, arquitecta

Francielli Dalprá Cardoso, investigadora

Francisco Roque de Oliveira, geógrafo

Giovanni Allegretti, investigador

Gonçalo Antunes, geógrafo

Guya Accornero, professora auxiliar

Helena Amaro, advogada

Helena Roseta, arquitecta

Hugo Pinto, economista

Joana Pestana Lages, arquitecta

João Ferrão, geógrafo

Jorge Malheiros, geógrafo

José Alberto Rio Fernandes, geógrafo

José Reis, economista

Katielle Silva, geógrafa

Luciano Figueiredo, consultor imobiliário

Luís Carvalho, geógrafo

Luís Castro, activista e dirigente associativo

Luís Mendes, geógrafo

Marco Allegra, geógrafo

Maria João Neves, frequência em Engenharia do Ambiente

Maria Manuela da Fonte, arquitecta

Mariana Almeida, arquitecta

Mário Vale, geógrafo

Nuno Travasso, arquitecto

Paulo Miguel Madeira, geógrafo

Pedro Guimarães, geógrafo

Pedro R. P. Rodrigues, sociólogo

Rafael Pereira, arquitecto

Rita Silva, investigadora

Roberto Falanga, sociólogo

Romana Xerez, professora auxiliar

Rosa Arma, arquitecta

Sheila Holz, investigadora

Sílvia Jorge, arquitecta

Sílvia Leiria Viegas, arquitecta

Simone Tulumello, geógrafo

Sónia Alves, geógrafa

Tiago Carvalho, sociólogo

Os autores escrevem segundo o novo acordo ortográfico