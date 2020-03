Lisboa perde mais de 3% numa Europa em forte queda

Ao arrancar a negociação na manhã desta segunda-feira, a Bolsa de Lisboa volta a estar em terreno negativo, a cair 3,8% por volta das 8h30, acompanhando o sentimento negativo que se faz sentir nas principais praças europeias, onde as quedas continuam a ser muito acentuadas.

A Bolsa de Frankfurt começou a semana a cair 4,49%, Amesterdão recua 4,44%, Londres apresenta uma perda de 4,44%, Madrid desce 3,9%, Paris cai 3,86%, Bruxelas desvaloriza-se 3,05% e Milão está com uma queda de 3,49%.

A trajectória negativa, em reacção às consequências económicas causadas pela propagação do novo coronavírus, segue-se a uma semana em Wall Street que representou para os índices americanos a pior queda semanal desde a crise financeira de 2008/2009.

No PSI-20, a EDP Renováveis é a cotada que apresenta a queda mais forte, de 6,11%, seguindo-se a Sonae (grupo que detém o PÚBLICO), ao recuar 5,42% poucos minutos depois da abertura. Nesse momento, 16 das 18 empresas estavam em terreno negativo. Só a F. Ramada estava a crescer (de forma expressiva, subindo 10%), continuando a Novabase com as acções suspensas.

Com as perdas acumuladas nas últimas semanas, o PSI-20 já desvalorizou este ano 29,6%, arrastada pelo sentimento geral que se manifesta nos mercados financeiros associado à incerteza económica causada pela propagação da covid-19 na economia mundial.