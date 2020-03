Dick Pound garante: “Jogos serão adiados”

Os Jogos Olímpicos de Tóquio vão ser adiados e a decisão já está tomada, faltando apenas acertar algumas coisas. A garantia é dada pelo canadiano Dick Pound, veterano membro do Comité Olímpico Internacional (COI), em entrevista ao jornal norte-americano USA Today.

“Com a informação que o COI tem, o adiamento foi decidido. Os parâmetros ainda não foram determinados, mas, tanto quanto sei, os Jogos não vão começar a 24 de Julho”, garantiu o antigo presidente da Agência Mundial Antidopagem (AMA). “Vai acontecer por fases. Vamos adiar isto e começar a lidar com todas as ramificações que mudar os Jogos implica. E são imensas”, acrescentou Pound.

Em reacção às declarações de Pound, um porta-voz do COI disse que o antigo nadador canadiano “tem o direito de interpretar o que a direcção-executiva do COI anunciou” no dia anterior.

Ainda sem carregar no botão do cancelamento, o COI já admitiu que irá tomar uma decisão final nas próximas quatro semanas, admitindo o adiamento dos Jogos como um dos cenários prováveis.