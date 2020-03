CMVM suspende venda de acções da Benfica SAD

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou nesta segunda-feira a suspensão da venda das acções da SAD do Benfica, sem revelar os motivos que motivaram a decisão.

“Aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado”, é esta a única explicação avançada para a justificação da acção por parte do regulador.

Nesta altura, decorre uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) do clube sobre 28,06% das acções da SAD, mas que poderá estar posta em causa devido ao impacto económico-financeiro provocado pela pandemia de covid-19, que originou a paragem de todas as competições.

Há dois meses, a presidente da CMVM garantia que a operação, que foi lançada pelo Benfica a 18 de Novembro de 2019, estava a correr de acordo com os parâmetros habituais. “Está a decorrer, do nosso ponto de vista, dentro de perfeitas condições de normalidade”, afirmou Gabriela Figueiredo Dias, durante um encontro de apresentação das prioridades do órgão para 2020, em Lisboa.

O investimento previsto apontava para cerca de 32 milhões de euros e já tinha sido explicado por Luís Filipe Vieira, presidente das “águias”, desta forma: “O Benfica passa a tomar as decisões por ele próprio e se um dia entender que deve ter um parceiro estratégico poderá ter, como outros têm”, vincou, referindo-se a um negócio que deixará o clube com 95% do capital da SAD.

“O Benfica está a fazer — se calhar, desde que aqui estou — o melhor negócio de sempre, porque sei quanto é que vale a SAD do Benfica”, acrescentou Vieira no final de Novembro, admitindo a hipótese de vender mais tarde parte desse capital.

Até ao momento, o Benfica ainda não reagiu ao comunicado emitido pela CMVM.