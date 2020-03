Atletas portugueses querem adiamento dos Jogos

Depois das federações e do próprio Comité Olímpico de Portugal, agora são os atletas portugueses que integram o Projecto Tóquio 2020 a pedirem o adiamento dos Jogos Olímpicos da capital japonesa, cujo início está marcado para 24 de Julho.

Em comunicado assinado pelo seu presidente, o antigo velejador João Rodrigues, a Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) divulgou os resultados de um inquérito que fez junto dos 89 atletas portugueses que estão no projecto e o resultado foi quase unânime: 89% dos 74 atletas que responderam são favoráveis ao adiamento dos Jogos Olímpicos.

Ainda de acordo com o comunicado do COA, dois terços consideram que os Jogos deviam ser adiados para 2021, e que 82% consideram que, a manter-se nas datas previstas (entre 24 de Julho e 9 de Agosto), “não seriam justos do ponto de vista desportivo”.

Outra questão que o COA colocou aos atletas portugueses relaciona-se com as condições de treino, com 42% a dizerem que têm “condições mínimas para treinar, embora sem a exigência que a preparação olímpica obriga”.