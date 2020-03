Nacarato em casa com “Além do Que Se Vê”

Tiago Nacarato antecipou o lançamento da série online em que tem estado a trabalhar, “para combater o pensamento obsessivo e cíclico” com encontros com outros compositores, à razão de um por semana.

A série chama-se Além do Que Se Vê (tal com a nova – e cancelada – digressão do músico) e pode ser vista no YouTube desde 14 de Março.

O primeiro episódio, Anos 12, tem como convidado Luca Argel, cantautor para fazer, só com voz e guitarra, Conversa de Fila, título do álbum que lançou em 2019. E para fazer harmonia com a herança do samba que Nacarato também reclama – basta ouvir o disco Lugar Comum, do ano passado.