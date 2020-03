Harvey Weinstein infectado com coronavírus

O ex-produtor norte-americano de cinema Harvey Weinstein, que actualmente se encontra preso numa cadeia de Nova Iorque por agressão sexual e violação, acusou positivo no teste que fez ao coronavírus.

A notícia foi divulgada este domingo pela Reuters, citando o director da New York State Correctional Officers, Michael Powers, que acrescentou que Weinstein foi colocado em isolamento neste estabelecimento prisional.

Harvey Weinstein, outrora um dos mais poderosos produtores de Hollywood, está a cumprir uma sentença de 23 anos de prisão depois de ter sido considerado culpado de acto sexual criminoso no primeiro grau e violação no terceiro grau sobre duas mulheres, Miriam Haley e Jessica Mann.

A sentença foi anunciada no passado dia 11 de Março, após dois meses de julgamento, e tornou-se um momento histórico no processo do movimento #MeToo, que surgiu em 2017 após a revelação, pelo The New York Times e pela New Yorker, dos crimes sexuais de Weinstein.

O ex-produtor recorreu da sentença anunciada em Nova Iorque, mas entretanto vai ter de enfrentar duas novas acusações na Califórnia.